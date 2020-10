Elezioni Usa 2020, perché Maine e Nebraska si comportano in modo diverso?

Ma negli Stati Uniti si vota dappertutto in maniera uniforme? La risposta è no. Anche nel sistema più schematico, dal punto di vista elettorale, nonché tra i più antichi al mondo, ci sono delle elezioni che rendono il gioco leggermente più complesso e che possono rimescolare le carte, talvolta in maniera decisiva soprattutto per elezioni sul filo del rasoio. Vediamo, dunque, i casi di Maine e Nebraska.

Maine e Nebraska, come funziona

Mentre in tutti gli altri stati vige il sistema maggioritario (e chi, tra i candidati, prende un solo voto in più rispetto agli altri si aggiudica tutti i Grandi Elettori), in Maine e Nebraska funziona diversamente. Innanzitutto, occorre capire quanti sono i Grandi Elettori che i due stati nominano: il Maine ha a disposizione 4 dei 538 Grandi Elettori, mentre il Nebraska ne ha a disposizione 5.

Come si scelgono questi ultimi? Nel Nebraska, considerata una roccaforte repubblicana, 2 elettori sono assegnati con il voto popolare (la maggioranza degli elettori decide), mentre gli altri 3 sono assegnati a seconda del candidato che vince nei 3 distretti in cui lo stato è diviso per l’elezione del Congresso.

Un sistema simile si attua nel Maine: anche in questo caso, infatti, 2 Grandi Elettori vengono decisi dal voto popolare, mentre altri 2 vengono decisi dalla maggioranza ottenuta nei distretti congressuali. È possibile, quindi – sia per il Maine, sia per il Nebraska – che ci siano Grandi Elettori che voteranno diversamente in sede di conferma del candidato presidente dichiarato vincitore nella tornata elettorale. Soprattutto in Nebraska la situazione attuale sembra essere più contendibile che in passato: mentre il voto popolare sarà con ogni probabilità repubblicano, uno dei voti dei tre distretti congressuali potrebbe essere appannaggio dei democratici.

Maine e Nebraska, la storia elettorale dei due stati

Ma è sempre stato così? Il Maine e Nebraska, nel corso degli ultimi 153 anni hanno cambiato più volte il proprio sistema elettorale e anche il peso specifico assegnato ai suoi Grandi Elettori. Si consideri, ad esempio, che il Maine è passato da avere 10 Grandi elettori agli attuali 4. Una situazione che rende – al momento – meno influente il peso del diverso sistema elettorale rispetto agli altri 48 stati, ma che comunque aggiunge quel pizzico di imprevedibilità alla tornata elettorale.

Bisogna considerare, poi, che il Nebraska può essere considerato anche una spia di quello che succederà negli altri Stati, soprattutto del Midwest (che si è rivelato più volte decisivo nelle elezioni Usa): il distretto elettorale contendibile, spesso, riflette gli umori dell’intera popolazione di quella fetta d’America. E rappresenta senz’altro un punto di osservazione essenziale per gli analisti dell’electron day.