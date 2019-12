Il ‘vaticinio’ di Renzi: «Questo governo può stare sereno» | VIDEO

Matteo Renzi lo ha detto nuovamente e, ricordando i precedenti, il governo non può dormire sonni tranquilli. Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, il leader di Italia Viva ha ritirato fuori il vecchio tormentone «State sereni». E lo ha detto parlando del futuro dell’Esecutivo di cui fa parte anche lui, prevedendo una lunga durata di questa maggioranza. Il passato, però, indica queste parole come un vero e proprio vaticinio.

Verso la fine dell’intervista, Paolo Del Debbio ha chiesto a Matteo Renzi: «Questo Governo il Panettone sì, ma la Colomba la mangia?». Il leader di Italia Viva, rispondendo sornione, ha detto: «Non dipende da me. Posso dire una cosa? Possono stare sereni perché tanto non dipende da me». Il volto ammiccante, sapendo di giocare su quanto accaduto con Enrico Letta.

“Questo Governo il Panettone sì, ma la Colomba la mangia?”

“Questo Governo può stare sereno!”

(Lo ha detto davvero!!) @matteorenzi

Che ne pensate?

Ora a #DrittoeRovescio pic.twitter.com/2YapGg3nlo — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) December 12, 2019

Il leader di Italia Viva, nel corso della sua intervista da Paolo Del Debbio, ha voluto ribadire la sua posizione costruttiva e non distruttiva nei confronti del governo di cui fa parte, nonostante la scissione dal Pd di qualche mese fa. Nega che il suo partito stia dando spallate all’Esecutivo, nonostante le evidenti tensioni interne. Poi, alla fine, quello «state sereni» che ricorda tempi passati che non hanno fatto stare tranquilli in passato. Come ben ricorda Enrico Letta, che su quel motto si è giocato il suo mandato da presidente del Consiglio. Erano tempi diversi e governi diversi, ma Giuseppe Conte, sicuramente, è un po’ meno sereno.

