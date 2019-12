La faccia di Luigi Di Maio quando Formigli gli ricorda il «manganello social» usato dal M5S | VIDEO

Chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Ci perdonerà Matteo Salvini per aver citato un passo del Vangelo, ma è la frase che meglio riassume l’utilizzo dei social da parte del sistema propagandistico in Italia. Dopo il dibattito a distanza tra Matteo Renzi e Corrado Formigli, giovedì sera Luigi Di Maio è stato ospite di Piazzapulita, su La7. Si è parlato, inevitabilmente, di come vengano utilizzati Facebook, Twitter e Instagram dalla politica (e dal mondo che la circonda), che ormai è stata portata a un livello di dibattito da bar, fatto di provocazioni e insulti. E quando il conduttore fa notare al capo politico del Movimento 5 Stelle che anche loro hanno utilizzato il ‘manganello social’, il volto di Luigi Di Maio si adombra. Perché la verità, come cantava una vecchia canzone, fa male.

LEGGI ANCHE > Renzi usa un post di Enzo Puro per dire a Formigli: «A me squadrista non mi chiami»

Corrado Formigli ricorda, nell’ordine, una serie di episodi che hanno coinvolto militanti e rappresentanti del Movimento 5 Stelle sui social e non solo. Tra i tanti citati c’è anche Alessandro Di Battista che, dopo la sentenza di assoluzione nei confronti della sindaca di Roma Virginia Raggi, aveva definito i giornalisti «pennivendoli, puttane e sciacalli». Infine ricorda come il M5S nacque proprio su quei «Vaffa» portati in piazza da Beppe Grillo.

La faccia di Di Maio e il manganello social

Durante questo lungo elenco di fatti rimasti nella storia dei social, e definiti un ‘manganello’, il volto di Luigi Di Maio sembra accusare il colpo, si adombra e, alla fine, tenta una replica in difesa di Beppe Grillo, primo promotore del Vaffa-day che dal 2007 – replicato in diverse occasioni – aveva coinvolto migliaia di simpatizzanti di quello che poi diventò il Movimento 5 Stelle che ora conosciamo.

#Formigli:”Il manganello social è stato usato anche dai 5stelle. #DiBattista definì i giornalisti pennivendoli, puttane e sciacalli”. Vi prego, guardate la faccia di #DiMaio. E il discorso che poi fa in difesa di Grillo. Allucinante#PiazzaPulita pic.twitter.com/UNFSXgxQW7 — Pietro Raffa (@pietroraffa) December 12, 2019

La difesa di Grillo

Il capo politico del M5S e ministro degli Esteri ha provato a difendere l’operato del Movimento 5 Stelle. Poi, però, ha detto che quella portata in piazza da Beppe Grillo sia stata rabbia, quella provata anche dal popolo italiano. Invece, quella che vede ora, è odio. Due concetti che, in realtà, sono molto vicini e tangibili. E non si tratta di facce adombrate.

(foto di copertina: frame video da diretta Piazzapilita, La7)