Chi cambia foto o nome su Twitter potrebbe vedersi nascondere la spunta blu

Di quello che accadrà il 2 dicembre – con l’arrivo, oltre alla spunta blu, delle spunte oro e argento – abbiamo già parlato. Si tratta di un procedimento di verifica più meticoloso diviso per tipologie di account (oro per le aziende, argento per istituzioni e organi istituzionali in generale e blu per individui che sono personaggi pubblici). Su Twitter Musk aveva già annunciato che «tutti gli utenti individuali verificati avranno lo stesso segno di spunta blu, poiché la definizione è troppo soggettiva. Gli individui possono avere un piccolo logo secondario che mostra la loro appartenenza a un’organizzazione, se verificata come tale da quell’organizzazione». Nel mentre, Alessandro Paluzzi – reverse engineer – ha reso noto che la piattaforma starebbe lavorando alla spunta blu Twitter nascosta, ovvero un modo per evitare che gli utenti con spunta blu possano fingersi qualcun altro con account verificato cambiando foto o nome profilo.

Come dovrebbe funzionare la spunta blu Twitter nascosta

#Twitter is working on an alert to inform users that the blue checkmark will be temporarily hidden if they change their name or profile photo 👀 pic.twitter.com/Yq2rJZTFTI — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 29, 2022

Twitter ha intenzione di verificare nuovamente tutti gli account con spunta blu nel corso di questa settimana e, nel mentre, il leak fornito da Paluzzi suggerisce la direzione che si sta scegliendo di prendere. Dal 2 dicembre – come disposto da Musk – tutti coloro che vorranno il riconoscimento del proprio account dovranno acquistare l’abbonamento a Twitter Blue così che il badge venga riconfermato ogni mese.

Lo screen fornito da Paluzzi aggiunge un tassello a questo procedimento, mostrando come gli utenti che hanno la spunta blu potrebbero ricevere presto un alert che li informa sul fatto che il segno di riconoscimento potrebbe essere nascosto per un determinato lasso di tempo dal momento in cui scelgono di cambiare nome o foto profilo.