No, Tim Cook non ha risposto a Elon Musk sulla “controversia” Twitter-Apple

Ci sono storie che non esistono, altre che invece sono figlie della satira che vive di vita propria sulle varie piattaforme social (anche se a volte si rischia di confondere l’ironia dalla realtà). È il caso della presunta risposta di Tim Cook, amministratore delegato di Apple, a Elon Musk che da alcune ore ha iniziato la sua offensiva nei confronti dell’azienda di Cupertino che – secondo lui – potrebbe presto rimuovere Twitter dal suo app store. E per questo il fondatore di Tesla – e CEO di SpaceX – ha iniziato a twittare compulsivamente le sue accuse pubbliche.

What’s going on here @tim_cook? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

LEGGI ANCHE > Cosa sta succedendo tra Elon Musk e Apple e cosa c’entra la moderazione Twitter

Qualche ora fa, il “capo di Twitter” ha accusato Apple di aver interrotto la pubblicità su Twitter con un affondo: «Odiano la libertà di parola in America?». Poi, in un tweet successivo, ha anche taggato l’amministratore delegato di Apple: «Cosa sta succedendo qui, Tim Cook?». E, qualche ora dopo, sui social è comparsa questa risposta “attribuita” al numero uno di Cupertino.

«Il tuo feedback è apprezzato, adesso paga il 30%»: questa la risposta che compare in questo screenshot. Cosa vi ricorda?

Tim Cook non ha risposto alla provocazione Twitter di Elon Musk

Partiamo da un punto: si tratta di un fake: scorrendo lungo la bacheca Twitter di Tim Cook, quel tweet non compare (neanche nella sezione “risposte“). L’ultimo tweet dell’amministratore delegato di Apple è del 24 novembre ed è un pensiero sul “Thanksgiving day”. La risposta riportata in quello screenshot, dunque, è falsa. Ma si tratta di un tentativo di satira. Chi l’ha realizzata, infatti, ha ripreso (quasi alla lettera) la risposta che Elon Musk diede ad Alexandria Ocasio-Cortez a inizio novembre, quando si parlava della “spunta blu” a pagamento per Twitter.

Your feedback is appreciated, now pay $8 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

Insomma, si tratta di un contenuto satirico e non di una risposta reale.