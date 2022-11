Cosa sta succedendo tra Elon Musk e Apple e cosa c’entra la moderazione Twitter

Cosa sta succedendo tra Elon Musk e Apple? Il patron di Tesla ha detto che Apple avrebbe «minacciato» di bloccare Twitter dall’Apple Store senza chiarire la ragione. Non è ben chiaro a cosa faccia riferimento Musk, ma la tensione tra le due aziende sembra essere alta attualmente. Mentre Musk provoca nel suo stile, attraverso tweet al vetriolo («Lo sapete che Apple impone una tassa segreta del 30% su qualsiasi cosa acquistate dal loro App Store?»), le ipotesi sono tante e basate sul poco che Musk ha lasciato trapelare: potrebbe trattarsi di un rifiuto temporanea dell’aggiornamento dell’app, potrebbe trattarsi di un blocco download e la ragione – viste le ultime questioni Twitter, tra licenziamenti e moderazione – potrebbe risiedere nelle nuove regole di moderazione Twitter in conflitto con le linee guida Apple.

Conflitto Musk e Apple, il problema potrebbero essere le nuove linee guida Twitter

Il punto, quindi, è che l’attrito tra Apple e Musk – con il colosso di Cupertino che per ora non ha risposto a richieste di chiarimento – potrebbe derivare dal cambiamento delle regole legate alla moderazione su Twitter. Questo potrebbe aver messo l’app nella condizione di non rispettare le linee guida Apple (era successo, per esempio, a Truth Social sul Google Store). Da quando c’è Musk, la moderazione su Twitter sta cambiando e – come ci ha spiegato anche la ex dipendente del team di moderazione Twitter licenziata da Musk, Melissa Ingle – il risultato è che il procedimento è notevolmente allentato.

Tutto va nella direzione della “libertà di parola” che Musk vuole garantire su Twitter ma il rischio è – appunto – che si crei un ecosistema tale da non essere accolto in determinati contesti di distribuzione. Musk è addirittura arrivato a dire – nei diversi tweet proposti ai suoi utenti raccontando la sua versione dei fatti – «Odiano la libertà di parola in America?». Musk ha anche detto che piuttosto che pagare quel 30% di quota cui abbiamo accennato all’inizio dell’articolo, «andrà in guerra».

Le linee guida App Store

Cosa dicono le linee guida di Apple? Si legge sulle regole dell’App Store relative ai «contenuti discutibili»: «Le app non dovrebbero includere contenuti offensivi, insensibili, sconvolgenti, destinati a disgustare, di gusto eccezionalmente scadente o semplicemente inquietante». Considerato che Musk ha affermato che la libertà di parola prevede che contenuti classificabili come incitamento all’odio saranno consentiti ma verranno demonetizzati e mai promossi, il conflitto sembrerebbe essere evidente.