A Trump non va giù che Google non abbia approvato l’app di Truth su Android

Trump ha chiesto ai suoi amici e consiglieri nelle ultime settimane: «Google sta cercando di fottermi?». Secondo due persone a conoscenza del quesito dell’ex presidente, il problema era l’assenza di un’app Android per la sua app – dalla nascita e vita difficile – Truth Social. Da quando è stata lanciata lo scorso febbraio, l’app è stata disponibile solo su dispositivi Apple, impedendo agli utenti Android – circa il 40% del mercato dei dispositivi mobili negli USA – l’accesso alla piattaforma. Ciò ha fatto pensare a Trump che i suoi nemici di Google avessero in programma di rifiutarlo. Una fonte vicina all’ex presidente ha fatto sapere che: «Continua a sentire parlare di come Google e YouTube ce l’hanno con lui… anche su Truth Social, e penso che lo stia prendendo sul serio».

L’amministratore delegato di TMTG, Devin Nunes, ex membro del Congresso e alleato di Trump, in una passata dichiarazione sulla futura disponibilità di un’app Android Truth Social, sembrava appoggiare i timori dell’ex presidente, affermando che l’approvazione dell’app da parte di Google nel suo Play Store avrebbe potuto essere davvero incerta. Secondo Nunes, Truth Social era pronta a rendere l’app disponibile nei browser web alla fine di maggio: «Dopo, lanceremo un’app per Android… in attesa dell’approvazione di Google!», ma una settimana prima dell’annuncio di Nunes, l’ex presidente ha parlato – durante una manifestazione in Ohio – della disponibilità di Android comunicando ai fan che «gli utenti non iPhone arriveranno molto, molto presto» sulla piattaforma. Il complotto di Google sulla mancata approvazione dell’app Android del suo social pare campato in aria: sembra esistere solo nella sua testa. Più fonti, infatti, hanno fatto sapere a Rolling Stone che: «A partire da martedì, Truth Social non ha nemmeno presentato un’app Android a Google per la revisione per l’approvazione del Play Store». Un portavoce di Google non ha inteso commentare l’accaduto e nemmeno un portavoce di Truth Social. I recenti annunci di lavoro di Truth Social indicano che l’app per Android si trova ancora in fase di sviluppo. Secondo un post sul sito web di TMTG, la società ha, di recente, anche, pubblicizzato un lavoro per uno sviluppatore che può aiutare a «portare alcuni dei nostri prodotti principali su Android».

Ricordiamo che YouTube, parte dell’impero di Google, ha sospeso Trump dalla piattaforma video pochi giorni dopo l’episodio violento del Campidoglio, ma i termini di servizio del Play Store di Google sono distinti da quelli della piattaforma YouTube e non comprendono disposizioni che vietano un’applicazione Truth Social Android per via del ruolo di Trump come presidente della società. A febbraio, Nunes dichiarava in un’apparizione su Fox News che «l’obiettivo» dell’azienda sarebbe stato quello di rendere l’app «completamente operativa» entro «la fine di marzo», ma gli utenti, compreso l’ex presidente, si sono lamentati fino a poco fa del cattivo funzionamento del social. Più volte, Trump si è lamentato del pessimo lancio e funzionamento del social e le cose sono peggiorate quando, nelle ultime settimane, il figlio maggiore dello stesso ha assunto un ruolo primario nell’azienda basato sul tentativo di «aggiustare» ciò che non funzionava nel luogo di lavoro e nelle prestazioni dell’app. Una fonte ha parlato di una vera e propria «missione di soccorso» da parte del figlio di Trump. Trump, dal canto suo, in questi giorni ha tentato di rinnovare Truth Social anche se ha, in gran parte, ignorato di usare il suo account lì nel tempo.

Dopo settimane di non pubblicazione, Trump è tornato online per sfornare un flusso di «reTruths» (rebranded retweet) e dichiarazioni, compresa una richiesta che i sostenitori perdonino Madison Cawthorn per i suoi «sciocchi errori» quando ha affrontato una dura elezione primaria. L’ex presidente ha anche iniziato a promuovere la società nel suo discorso a metà durante una manifestazione ad Austin, in Texas, domenica scorsa: «Hai visto la verità? Sta andando alla grande. È nuovo, fa caldo e in realtà è molto, molto meglio di Twitter. È così… spazza via Twitter».