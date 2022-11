Spunta oro, spunta argento e spunta blu

I tre Re Magi di Twitter (visto che ci stiamo avvicinando al Natale). La spunta oro, la spunta argento e la spunta blu. Saranno questi i prossimi tre livelli di verifica degli account su Twitter. E il processo – al di là di ogni più rosea previsione da parte di Elon Musk – non sarà affatto automatizzato, né collegato semplicemente al pagamento di un abbonamento mensile da 8 dollari. Infatti, la proliferazione di account fake con la spunta blu (ottenuta semplicemente sottoscrivendo l’abbonamento a Twitter Blue) ha convinto Musk che fosse necessaria una moderazione umana e manuale per assegnare questa spunta. E

Spunta oro e argento su Twitter: cosa significano

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 2 dicembre: da quel momento, infatti, verranno riviste le regole della moderazione degli account e il relativo controllo dei requisiti per potersi fregiare della spunta. La novità, anticipata qualche giorno fa, è che questa non sarà più univoca: non ci sarà soltanto la spunta blu, ma sarà accompagnata da una spunta oro e da una spunta argento. La spunta blu sarà utilizzata da personaggi pubblici, la spunta oro sarà dedicata alle aziende, mentre la spunta argento sarà destinata alle istituzioni e agli organi istituzionali in generale.

«Tutte le persone fisiche con account verificate, avranno il segno di spunta blu, poiché il confine è altrimenti troppo soggettivo – ha detto Musk -. Gli individui possono avere anche un logo secondario più piccolo che mostra che appartengono a un’organizzazione, se questa stessa organizzazione conferma la sua appartenenza a essa». Al momento, sono ancora delle indicazioni abbastanza sommarie e – nella prossima settimana (che precederà il varo ufficiale delle norme sulla verifica degli account) – sarà lo stesso Elon Musk a impegnarsi in una descrizione più approfondita sul processo di verifica e di assegnazione delle spunte. Blu, oro e argento.