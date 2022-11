La sindrome dell’abbandono di Twitter ha indotto gli utenti a credere che anche Apple se ne sia andato

Alcuni hanno osservato che il profilo ufficiale di Apple non ha più un tweet pubblicato e lo hanno interpretato come abbandono della piattaforma. Ma non è così

Il sonno della ragione genera mostri. O allucinazioni. L’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk è sicuramente una delle operazioni economico-finanziarie più chiacchierate e più discusse. I 44 miliardi di dollari messi sul piatto dal fondatore di Tesla per assicurarsi le prestazioni del social network del canarino hanno destato perplessità in alcuni utenti. E le prime azioni di Elon Musk da padrone assoluto della piattaforma hanno generato vere e proprie polemiche, con personalità pubbliche che hanno deciso di sospendere le proprie attività sul social network. Alcuni hanno pensato che anche Apple – in polemica con Elon Musk – avesse fatto una cosa del genere. C’è chi, infatti, non vedendo alcun tweet pubblico nel profilo ufficiale dell’azienda di Cupertino, ha evidenziato questa anomalia. In realtà, Apple non ha fatto alcuna polemica con Elon Musk.

Profilo Twitter di Apple: qual è la sua strategia

Anzi, questa storia ci dà l’occasione di analizzare uno dei più particolari utilizzi di un account ufficiale sui social network. Apple ci ha da sempre abituati a pensare differente, come recita un suo famoso slogan. E – quindi – ha ritenuto opportuno utilizzare il suo profilo verificato come nessuno aveva fatto prima d’ora. Contando sulla potenza del suo brand, si è iscritta su Twitter a settembre del 2011. Da allora, nessun tweet pubblico è partito dal suo profilo. Eppure, quest’ultimo è seguito da 8,7 milioni di followers.

Insomma, quasi 9 milioni di persone seguono una pagina – di fatto – vuota? Non è esattamente così: Apple utilizza Twitter per i suoi post sponsorizzati, targettizzati sulla base degli utenti e non visibili nella “bacheca” pubblica del suo profilo. Solo marketing, niente messaggi ironici, niente prese di posizione. In questo modo, Cupertino riduce al minimo il rischio di incidenti social e – allo stesso tempo – massimizza il potenziale dei suoi contenuti sponsorizzati. Ma il suo feed continua a rimanere bianco. Senza che, dietro, ci sia stato alcun litigio con Elon Musk.