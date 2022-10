Twitter potrebbe chiedere 19,99 dollari al mese per mantenere la spunta blu

È il nuovo costo dell'abbonamento a Twitter Blues che fungerà anche da verifica per gli utenti. E la scadenza per questa implementazione è il 7 novembre

Il cambiamento è già iniziato. Non c’è tempo per aspettarlo. Il primo destinatario di questo totale stravolgimento dei piani e delle abitudini fino a questo momento portate avanti dagli utenti di Twitter potrebbe essere colui il quale beneficia di una spunta blu, quella – appunto – dell’utente verificato. Stando a quanto riportato da alcune testate di settore negli Stati Uniti, Elon Musk potrebbe variare i piani per gli abbonamenti a Twitter Blue. Si tratta, al momento, di una funzionalità facoltativa, dal costo di 4,99 dollari al mese, in base alla quale il social network consente agli utenti di non avere la pubblicità, di sperimentare per primi alcune novità rispetto al resto degli users, di apportare alcune modifiche al proprio account sulla base di accessi prioritari all’applicazione. Adesso, a quanto pare, nelle intenzioni del nuovo proprietario di Twitter c’è anche quella di usare Twitter Blue per la verifica degli utenti. Cosa che farebbe schizzare alle stelle il costo mensile di Twitter Blue, da 4,99 dollari a 19,99 dollari al mese. Dunque ci sarà la possibilità di avere la spunta blu a pagamento?

LEGGI ANCHE > Arriva Twitter Blue, il servizio a pagamento che permetterà di annullare i tweet

Spunta blu a pagamento per Twitter, l’idea di Musk

Stando a quanto emerso, anche gli utenti verificati che non hanno un abbonamento a Twitter Blue avranno 90 giorni di tempo per poterlo sottoscrivere, pena la perdita della spunta blu di verifica. Al momento, il processo per ottenerla era basato sostanzialmente sul “merito”: bisognava dimostrare di essere una persona in carne e ossa attraverso l’invio di una apposita documentazione, bisognava dimostrare di aver avuto un ruolo pubblico o di avere un ruolo pubblico all’interno della società. Un team di supporto del social network avrebbe verificato i requisiti per attribuire la tanto agognata spunta blu di verifica.

Adesso, però – com’era nei piani di Elon Musk, una delle sue priorità -, il processo di verifica verrà definitivamente ribaltato. Dando, a questo punto, peso anche a un aspetto economico: paghi un abbonamento? Puoi mantenere il tuo status; non lo paghi? Niente più spunta blu. Il nuovo proprietario di Twitter sembra andare dritto per la sua strada: avrebbe chiesto al team una risposta entro il 7 novembre per implementare queste novità. Nemmeno a dirlo: se non dovesse avere queste risposte, Musk potrebbe provvedere al licenziamento dei responsabili.