Twitter creerà un consiglio di moderazione dei contenuti

Twitter si doterà di un “Consiglio” per la moderazione dei contenuti pubblicati formato da componenti dalle “opinioni ampiamente diverse”. Lo ha annunciato Elon Musk, dopo avere completato l’acquisizione della piattaforma sociale. “Nessuna decisione importante sui contenuti nè ripristino di account avverrà prima dell’insediamento del Consiglio”, Musk ha aggiunto in un tweet. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi.

LEGGI ANCHE –> Elon Musk ha comprato definitivamente T witter (e ha subito licenziato il CEO)

General Motors sospende temporaneamente la pubblicità su Twitter in seguito all’acquisizione della piattaforma di social media da parte di Elon Musk. Lo riferisce la Cnbc. La casa automobilistica di Detroit, rivale della Tesla di Musk, ha dichiarato che sospenderà la pubblicità a pagamento per valutare la nuova direzione di Twitter, ma ha detto anche che continuerà a utilizzare la piattaforma per interagire con i clienti. “Stiamo collaborando con Twitter per capire la direzione della piattaforma sotto la sua nuova proprietà. Come è normale che sia in caso di cambiamenti significativi in una piattaforma mediatica, abbiamo temporaneamente sospeso la nostra pubblicità a pagamento. Le nostre interazioni di assistenza clienti su Twitter continueranno”, ha dichiarato l’azienda in un comunicato.

La General Motors ha deciso di sospendere la campagna pubblicitaria su Twitter dopo l’acquisizione della piattaforma da parte del ceo di Tesla Elon Musk. La più grande casa automobilistica americana ha spiegato la sua scelta con la necessità di valutare la “nuova direzione di Twitter”. Per il momento la General Motors utilizzerà la piattaforma per interagire con i clienti ma non pagherà per fare pubblicità: “Siamo impegnati – spiega la compagnia in una dichiarazione riportata dalla Cnn – a capire la direzione che prenderà la piattaforma con la nuova proprietà”. La decisione viene definita “normale” davanti ai cambiamenti degli assetti del social, ma è un campanello d’allarme per Musk. Secondo il Wall Street Journal molte aziende stanno pensando di sospendere la campagna pubblicitaria su Twitter se verrà sbloccato l’account di Donald Trump. General Motors, tra l’altro, è in grande sintonia con l’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, più volte attaccato, anche in modo spietato, da Musk. Il nuovo miliardario ha pubblicato sul social una lettera aperta per rassicurare gli inserzionisti che, sotto la sua gestione, Twitter non diventerà un “paesaggio infernale del liberi tutti”. La pubblicità ha rappresentato il 92 per cento dei ricavi della piattaforma nel secondo trimestre del 2022. Un raffreddamento dei rapporti con i grandi marchi sarebbe un disastro per i conti economici del nuovo proprietario.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]