Instagram ha cannato anche il secondo tentativo di PornHub di avere un account sul social network

È durato meno di dieci giorni il secondo tentativo di PornHub di aprire un account Instagram. Qualche settimana fa, infatti, il profilo ufficiale della piattaforma per adulti (che era riuscito ad accumulare ben 13 milioni di followers) era stato definitivamente chiuso dal social network visuale di Meta. Secondo Instagram, infatti, nel corso dei suoi 10 anni di permanenza sul social network, PornHub aveva più volte violato le policies della comunità, diffondendo immagini e contenuti che potevano essere considerati adescamento sessuale. Per cercare di ovviare al problema, PornHub aveva ricominciato da zero. Il 18 ottobre aveva annunciato, urbi et orbi su Twitter, la creazione di un nuovo profilo Instagram. Che, oggi, è stato chiuso dal social network di proprietà di Mark Zuckerberg. Insomma, no way.

Secondo account PornHub su Instagram, il tentativo e la nuova chiusura da parte del social network

We are BACK on Instagram with our new official account : p.hub.forever 🖤🧡 pic.twitter.com/caSa9QVLmB — Pornhub (@Pornhub) October 18, 2022

L’obiettivo di PornHub era chiaro: puntare sulla sua fama per lanciare un messaggio a Meta. Quello, cioè, di non avere paura dei suoi ban, perché – anche se l’audience raggiunta dal precedente account era estremamente significativa – la notorietà di PornHub gli avrebbe permesso in breve tempo di toccare di nuovo numeri significativi con un nuovo account ripartito completamente da zero, sia nel numero dei followers, sia nel numero dei post, sia nel nome stesso dell’account (non più PornHub, ma un più politicamente corretto p.hub.forever, con tanto di revisione del logo a partire da due emoticons che dell’immagine di PornHub conservavano soltanto i colori).

Instagram non ha accettato la sfida e ha deciso di rimuovere anche questo account, in maniera preventiva. Nelle scorse settimane, PornHub in una lettera aperta aveva definito Instagram un social network ipocrita e discriminatorio, perché – ad esempio – consente abitualmente a Kim Kardashian di pubblicare immagini di nudo, senza prendere provvedimenti contro la star internazionale. Anche il tentativo di PornHub di rifarsi una verginità sui social network è caduto nel vuoto. Tutta colpa di Instagram, che non ha commentato questa seconda estromissione della piattaforma dalla sua app.