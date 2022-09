Instagram ha rimosso definitivamente l’account di Pornhub

Dopo una sospensione durata 3 settimane, l’account di Pornhub è stato rimosso definitivamente da Instagram.

Secondo Instagram, Pornhub avrebbe ripetutamente violato le linee guida della community di Instagram che vietano la pubblicazione di contenuti di nudo e contenuti sessuali e per questo la rimozione dell’account si è resa necessaria. Pornhub ha dichiarato in una lettera indirizzata a quattro dirigenti di Meta, tra cui il CEO Mark Zuckerberg e il capo di Instagram Adam Mosseri, che l’applicazione di queste regole è «opaca, discriminatoria e ipocrita». La lettera è stata approvata da 60 dipendenti di Pornhub. La lettera ha anche criticato la decisione di Instagram di permette ad alcuni utenti molto noti al pubblico, come Kim Kardashian che è seguita da 330 milioni di utenti, di pubblicare dei contenuti che sembrerebbero violare le linee guida di Instagram. Pornhub sembrerebbe fare riferimento a una foto specifica dell’influencer, scattata per essere pubblicata sulla copertina di un noto magazine americano, Interview. «Siamo felici di vedere che Kim e il team artistico dietro l’immagine sono liberi di condividere il loro lavoro sulla piattaforma, ma ci chiediamo perché ci viene negato lo stesso trattamento», si legge nella lettera.

Instagram non ha risposto alla lettera aperta di Pornhub.

I creator di contenuti per adulti utilizzano piattaforme come Instagram per promuovere il proprio lavoro: il contenuto che pubblicano su questi account non è pornografico, tuttavia viene spesso segnalato e rimosso dalle piattaforme. Instagram ha dichiarato a TechCrunch che tutti gli account sono moderati secondo gli stessi standard. «Non abbiamo norme che prendono di mira i creator di contenuti adulti e non disabiliteremmo mai un account semplicemente perché è gestito da un creator di contenuti per adulti: non classifichiamo gli account in questo modo. L’importante è che non violi le nostre norme», ha detto a TechCrunch un portavoce di Instagram.