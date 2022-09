Qual è il problema del grafico di Marattin sui voti al M5S e il reddito di cittadinanza

Negli ultimi giorni, esattamente da quando sono stati pubblicati i primi dati sulle elezioni politiche del 2022, sta circolando insistentemente un grafico che mette in correlazione il voto al Movimento 5 Stelle con i percettori del reddito di cittadinanza, suddiviso per regioni italiane. Il grafico ha avuto ampia diffusione perché è stato condiviso dal parlamentare (rieletto) di Italia Viva Luigi Marattin. Il grafico di Marattin, in realtà, era stato realizzato dal Sole 24 Ore.

LEGGI ANCHE > Tutte le cose che Calenda ha dimenticato parlando dello stop all’anonimato sui social network

Grafico di Marattin sul Movimento 5 Stelle e il reddito di cittadinanza

In queste ore, il grafico di Marattin è stato ampiamente condiviso. C’è anche chi, a partire da questa presunta correlazione individuata, è arrivato a parlare di una sorta di voto di scambio del M5S che ha lanciato la misura del reddito di cittadinanza. La correlazione tra i percettori del reddito e gli elettori del M5S esiste davvero nella maniera in cui il grafico rilanciato da Luigi Marattin lo presenta? In realtà la situazione è molto più complessa.

Innanzitutto, il grafico di Marattin parla di dati assoluti e non in rapporto alla popolazione di ciascuna regione (più la regione è popolosa, maggiori saranno i percettori del reddito di cittadinanza e – di conseguenza – maggiori saranno stati anche gli elettori, in termini assoluti, del M5S). Ma poi, una ulteriore spiegazione sul peso specifico del reddito di cittadinanza sul voto al M5S viene fornita da Guido Iodice, fondatore di Keynesblog.

Un thread su come si fa un’analisi statistica minimamente presentabile su #RedditodiCittadinanza e #M5S. Cioè come non si cade nelle fallacie di Marattin 1/n — Guiodic AKA Keynesblog (@guiodic) September 28, 2022

Nel thread che vi abbiamo proposto, invita a disaggregare i dati e a distribuire la popolazione in maniera diversa da come è stato fatto nel grafico di Marattin. Nelle regioni del sud, la correlazione è più alta, mentre nelle regioni del nord questa correlazione crolla. La conclusione di Guido Iodice, al termine del suo ragionamento, è che «sì, il voto al M5S è in parte spiegato dal RdC, ma in modo molto più lasco di quanto pretenda Marattin. Né ovviamente possiamo parlare di “voto di scambio”. Se vogliamo fare un’analisi sociale un po’ più seria possiamo dire che il M5S parte da una base forte (soprattutto) al Sud e poi, al limite, riceve un boost dal RdC». Insomma, non un andamento pedissequo tra percettori di reddito e voto al Movimento 5 Stelle, ma semplicemente un motivo in più – soprattutto nelle regioni del sud Italia, dove il voto pentastellato era stato molto forte già nel 2018, quando il reddito di cittadinanza non era stato ancora introdotto – per aree tradizionalmente “gialle” (per citare un altro grafico riportato da Marattin sul tema) di votare Movimento 5 Stelle.