La storia del picco di traffico su PornHub nel giorno delle elezioni 2022

Secondo la piattaforma, in base ai dati riportati dal FQ Magazine, un volume del genere non si vedeva in Italia da molto tempo

Non è la prima volta che il Fatto Quotidiano e PornHub realizzano una ricerca congiunta per analizzare i volumi di traffico sulla piattaforma per adulti in concomitanza di un evento politico importante nella vita degli italiani. Era successo nel 2016, in occasione del referendum costituzionale promosso da Matteo Renzi (e che segnò, di fatto, la fine della sua esperienza da presidente del Consiglio); ci si è ripetuti nel 2022 con le elezioni politiche del 25 settembre. In questa circostanza, affermano gli insights della piattaforma, si sono registrati picchi di traffico importanti, che da tempo – in Italia – non caratterizzavano il portale di PornHub.

Traffico su PornHub durante le elezioni, il report che indica un aumento delle visite

Il volume di traffico è stato piuttosto costante nel corso di tutta la giornata, attestandosi a un +10% con punte del +12% alle cinque del pomeriggio. Insomma, le urne sono andate quasi deserte (vista la percentuale di astensione più alta della storia repubblicana), ma in compenso gli italiani hanno fatto registrare il record nazionale di traffico su PornHub da dieci anni a questa parte, secondo la ricerca condotta in collaborazione tra la piattaforma e il Fatto Quotidiano. Com’è ovvio, la flessione c’è stata al momento dei primi exit-poll e delle prime proiezioni, quando l’interesse dei cittadini è stato per forza di cose catalizzato dai risultati elettorali. Ma poi, dopo le tre di notte, c’è stato addirittura un rimbalzo verso l’alto del picco di traffico. Significativo delle abitudini degli italiani che, in notturna, dopo una serata di grande adrenalina dovuta all’attesa dei risultati elettorali, hanno fatto fatica – diciamo così – a riprendere sonno.

La regione che maggiormente ha registrato una crescita rispetto alla media

La regione che ha trainato l’affermazione della piattaforma è stata la Basilicata (dove il traffico è stato superiore del 17% rispetto al solito nel lasso di tempo tra le 7 di mattina e le 22 e del 35% nel lasso di tempo tra le 22 e le 5 di mattina: non significa che sia il dato più alto in assoluto, ma che la crescita registrata sia stata più significativa rispetto alla norma).

Non è la prima volta che si prendono in considerazione delle correlazioni comportamentali tra le visite a PornHub e i grandi eventi sociali che caratterizzano le nostre vite quotidiane. Ultimamente, una ricerca della piattaforma aveva certificato come fosse crollato il suo traffico al momento della presentazione dell’iPhone 14, durante l’Apple Event. Ma in generale, le ricerche sugli insights di PornHub sono sempre molto attente al legame con quello che accade nel mondo, a livello di grandi eventi planetari, così come di accadimenti significativi nei singoli Paesi. Per continuare il parallelismo con il 2016, con il referendum costituzionale, anche in quella circostanza ci fu un salto in alto significativo: ricordate quando accadde? Esattamente qualche minuto dopo rispetto al discorso con cui Matteo Renzi aveva dato, allora, il suo provvisorio addio alla politica.