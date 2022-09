I dati di PornHub che ci dicono che durante l’Apple Event cala il traffico sulla piattaforma

Diciamo che di mercoledì, a una determinata ora, PornHub ha una media molto ben precisa di traffico sulla piattaforma. Tuttavia, se in quel mercoledì, a quella determinata ora, c’è l’Apple Event, i dati di traffico cambiano all’improvviso. E si ritoccano verso il basso. Anche in questo 2022, con la presentazione dell’iPhone 14, la tendenza è stata ampiamente confermata: ormai è una tradizione per la nota piattaforma per adulti confezionare un report sul traffico in concomitanza con il maxi evento della casa di Cupertino. Gli utenti di PornHub diminuiscono nelle ore dell’Apple Event.

PornHub e Apple Event, la correlazione

L’oscillazione più importante è stata quella osservata all’inizio dell’evento. In quel momento, PornHub ha perso un 7,4% di visite rispetto alla media nello stesso giorno della settimana, alla stessa ora. C’è stato anche un ulteriore filtraggio dei dati tra utenti Apple e utenti Android, con il risultato che i primi sono stati quelli che hanno maggiormente abbandonato PornHub in coincidenza con l’Apple Event. Sicuramente, la comunità Apple è stata quella maggiormente coinvolta e interessata alla presentazione di nuovi prodotti (il calo del traffico su PornHub da utenti Apple è stato costante per tutto l’evento da Cupertino, a differenza degli utenti Android che sono calati solo all’inizio e alla fine dell’Apple Event).

Il tratto in comune? Quando Tim Cook e i suoi collaboratori hanno finito di parlare e, quindi, di presentare i nuovi prodotti Apple, c’è stato un effetto rimbalzo: i valori di traffico di PornHub sono rientrati nella norma e, per alcuni indicatori, sono addirittura migliorati. Si tratta di un ulteriore elemento di correlazione, che certifica ulteriormente come il report della piattaforma per adulti abbia decisamente molto senso.