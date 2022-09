La risposta di PornHub al ban di Instagram: «App ipocrita, opaca e discriminatoria»

Una delle definizioni di Instagram che mai ci saremmo aspettati, soprattutto da una determinata piattaforma per adulti. È ormai Pornhub contro Instagram, per la rimozione dell’account del sito dal social network di proprietà di Meta. Nei giorni scorsi, Meta aveva comunicato l’impossibilità di ripristinare – dopo l’ennesima sospensione – l’account Instagram di Pornhub. Una scelta contestatissima dall’utenza, che – tra alti e bassi – era stata abituata a consultare l’account Instagram della piattaforma per adulti da circa 10 anni, ovvero dal momento della sua prima iscrizione. Adesso, a dar voce alla protesta ci ha pensato lo stesso Pornhub, con una lettera aperta a Meta pubblicata anche attraverso il suo account Twitter.

Pornhub contro Instagram per la rimozione definitiva dell’account

«Chiediamo – è la presa di posizione della piattaforma – che Instagram metta immediatamente fine a tutte le discriminazioni nei confronti di coloro che sono coinvolti nell’industria per adulti. Ciò significa fornire piena trasparenza e spiegazioni chiare per eventuali account sospesi o banditi, porre fine alle pratiche di shadowban e ripristinare immediatamente tutti gli account, incluso Pornhub, che non hanno violato nessuno dei termini e delle politicies di Instagram».

Nell’affermare questo principio, in ogni caso, Pornhub non ha mancato di sottolineare come, in realtà, Instagram sia una piattaforma poco trasparente, ipocrita e discriminatoria. L’incoerenza di Instagram nell’aver bannato la piattaforma dal proprio social network starebbe nel fatto di non prendere identici provvedimenti nel caso in cui siano influencer o importanti personaggi del mondo dello spettacolo a condividere foto e video di nudità o dal contenuto sessualmente esplicito (la citazione diretta è alla foto del sedere di Kim Kardashian, ancora presente sul social network). Insomma, ci sarebbe stato una sorta di accanimento nei confronti dell’account della piattaforma che, dopo 10 anni, è stata estromessa da Instagram.

A maggior ragione perché, stando a quanto comunicato dalla piattaforma, Instagram non ha ancora definito quale tipologia di contenuto sia costata a Pornhub l’esclusione dal social network.