I dipendenti pubblici potranno ottenere lo Spid gratuito

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha firmato un protocollo d’intesa con la società Lepida che fornisce e gestisce Identità Digitali a uso privato e a uso professionale. Grazie al protocollo, «ogni amministrazione potrà offrire ai propri dipendenti l’opportunità di ottenere velocemente e gratuitamente la propria identità Spid», si legge sul sito web del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

«Le identità Spid erogate in Italia hanno superato i 32 milioni» ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. Un terzo di queste sono state attivate nel corso degli ultimi 12 mesi, secondo quanto riporta Il Messaggero. Secondo Brunetta quello raggiunto con il protocollo d’intesa è «un risultato importante, perché l’identità digitale permette l’accesso sicuro e inclusivo ai servizi della Pa. Per questo il Governo si è impegnato a rendere il suo utilizzo più capillare e per questo ho voluto assicurare lo Spid gratuito a tutti i dipendenti pubblici. È un modo per rimarcare il loro ruolo da protagonisti in questa stagione di grande rinnovamento della Pa. Più semplice, più digitale, più efficiente». Lo ha scritto in un tweet di risposta a quello in cui informa gli utenti riguardo alla possibilità riservata ai dipendenti pubblici di ottenere lo Spid gratuitamente .

Quanto costa lo Spid e come si ottiene lo Spid gratuito?

«Le amministrazioni pubbliche interessate dovranno richiedere all’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) una verifica preventiva dei propri sistemi di assegnazione e gestione delle credenziali rilasciate al personale e, in caso di esito positivo, ogni dipendente potrà usarle per richiedere a Lepida l’attivazione dello Spid, senza costi e senza ulteriori passaggi intermedi. In virtù dell’accordo con il Dipartimento della Funzione pubblica, inoltre, la società Lepida metterà a disposizione delle amministrazioni pubbliche che ne faranno richiesta le risorse professionali e tecnologiche necessarie per garantire la piena realizzazione dell’iniziativa», spiega il sito web del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Ad oggi per ottenere lo Spid ci si può rivolgere a 10 identity provider. Poste Italiane è il provider più diffuso ma da alcuni mesi non è più possibile richiedere lo Spid gratuitamente, bisogna pagare 12 euro se ci si reca allo sportello per effettuare il riconoscimento dell’identità. Altri provider forniscono lo Spid gratuitamente solo a determinate condizioni, in altri casi il prezzo può salire se si richiede il riconoscimento dell’identità tramite un collegamento da remoto.