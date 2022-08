No, fare lo SPID non costa 53.31 euro

Questione di SPID. La congiura nei confronti di questo sistema pubblico di identità digitale sembra avere origine tutta sui social network. Anche il tweet più ingenuo – e più palesemente inverosimile – si trasforma così in una notizia da dare in pasto ai vari feed, amplificando la fake news. La domanda del giorno – che ci si sta ponendo su Twitter – è quanto costa lo SPID. Il tutto a causa di un racconto, non suffragato dai fatti, realizzato da un utente che, sul social network fondato da Jack Dorsey, ha più di 8mila followers.

Quanto costa lo SPID: di certo non più di 50 euro

«Mia figlia ha dovuto fare SPID online dalla Grecia per l’università. 53.31 € (con carta di credito) – si legge nel tweet -. È chiaro a tutti che stanno usando l’elettronica per mungere soldi, obbligare e controllare il popolo. QUESTO È UN PIZZO. IMPLICITO OBBLIGO DI AVERE UN CELLULARE». Ora, a parte che l’obbligo di avere un cellulare non sta scritto da nessuna parte (e che, comunque, chi twitta sembra utilizzarlo senza problemi, nonostante i toni di grande protesta). Il vero problema è costituito dalla rappresentazione che si fa dei costi dell’identità digitale che ha permesso ai cittadini, negli ultimi tempi, di usufruire di diversi servizi forniti dalla pubblica amministrazione direttamente dai computer di casa.

Innanzitutto, per diverso tempo, l’attivazione dello SPID è stata gratuita. Attualmente, esistono varie soluzioni per poterlo generare (soluzioni ampiamente percorse dai cittadini italiani, visto che uno degli ultimi report a nostra disposizione evidenzia che oltre 30 milioni di cittadini hanno potuto ottenere la loro identità digitale). Le possiamo descrivere citando delle fonti di Altroconsumo. Ad esempio, quella che fa capo alle Poste. Recandosi in un ufficio postale il costo dello SPID è di 12 euro. Se lo si vuole fare da remoto, invece, i costi sono leggermente più alti.

Ma esistono anche altre soluzioni esterne a quella delle Poste. Altri enti certificatori, infatti, permettono di effettuare questa operazione per un costo compreso tra i 9 euro e i 15 euro circa. Insomma, stiamo parlando di cifre molto diverse rispetto ai 53,31 euro prospettati per questo SPID dalla Grecia.