Rinviato il lancio della Crew Dragon della SpaceX a causa del maltempo. Lo avevamo detto che c’era un’importanza incognita alla vigilia ed è stato così, con la NASA che ha dovuto abortire il lancio proprio a pochi minuti dal decollo. A far protendere per questa decisione sono state le luci rosse su tre delle condizioni meteo che devono essere rispettate per il lancio, relative ai valori fuori della norma dei campi elettrici in superficie, formazioni di cumulonembo sulla zona del lancio e pericolo di fulmini.

Era il giorno che gli Stati Uniti attendevano da nove anni per riprendersi lo spazio, dato che un razzo americano non era più partito da suolo USA dall’ormai lontano 2011. Il giorno destinato a segnare la fine del monopolio russo nel trasporto di astronauti verso la Stazione spaziale si è trasformato però in una delusione che lo stesso presidente Trump presente in prima persona definisce “un giorno molto triste. Sarò con voi sabato grazie NASA e grazie SpaceX”. Il giorno che avrebbe inaugurato l’era dei voli privati con equipaggio per spingere la crescita di un’economia nell’orbita bassa terrestre.

Crew Dragon, la navetta della compagnia Space X di Elon Musk farà un nuovo tentativo il prossimo 30 maggio alle 21:22 ora italiana sempre in diretta su Focus canale 35 del digitale terrestre.