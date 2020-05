Trump apostrofa un giornalista che non vuole levare la mascherina: «Vuole essere politicamente corretto»

Nel corso di un’intervista Trump non ha apprezzato le domande di uno dei giornalisti presenti, in particolare quella che gli chiedeva conto delle critiche fatte via Twitter al suo avversario Biden perché ha indossato la mascherina all’aperto. La reazione del presidente degli Stati Uniti è evidente, con una risposta piccata al giornalista cui aveva chiesto poco prima di levarsi la mascherina. «Può levarsela? Non la sento», chiede il presidente degli Usa all’intervistatore, che si rifiuta: «Voglio tenerla».

Trump stizzito perché il giornalista non vuole togliersi la mascherina

Durante la conferenza stampa alla Casa Bianca, come si vede in video, il giornalista che si rivolge a Trump fa due domande scomode. Con la prima chiede apertamente al politico perché abbia criticato Biden, che sceglie di indossare la mascherina all’aperto; con la seconda, invece, chiede conto dei tweet in cui Trump condivide teorie complottistiche non confermate. L’intervistato è evidentemente stizzito, rispondendo a quella relativa alle critiche a Biden per la mascherina: «Biden può indossare una mascherina, ma era in piedi, fuori con sua moglie, in perfette condizioni, clima perfetto. Quando sono dentro non indossano mascherine, quindi ho pensato fosse inusuale che ne indossasse una. Ma va bene così, non l’ho criticato affatto. Perché mai avrei dovuto fare una cosa del genere?».

Immediatamente dopo l’accusa al giornalista

Trump continua domando al giornalista quale fosse la seconda domanda: «Quale era? Non posso sentirla. Può toglierla? Perché non la sento», chiede il presidente mentre mima il gesto di togliersi una mascherina dal volto. Il rifiuto del giornalista è immediato: «Parlerò più forte signore, ma voglio tenerla». Trump ribatte, non lasciando possibilità di replica all’intervistatore: «Ah ok, perché vuole essere politicamente corretto, vada avanti».

(Immagine copertina dal video della conferenza stampa su Repubblica)