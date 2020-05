Se ieri sera ci sono stati dei problemi e il lancio della SpaceX da Cape Canaveral è stato posticipato al 30 maggio dal 29 prende il volo regolarmente Space Force, la nuova serie originale Netflix che riunisce la squadra di The Office composta da Steve Carell e Greg Daniels. Noi abbiamo avuto il piacere di vederla in anteprima.

Space Force è una nuova serie Netflix appartenente al filone workplace comedy, una commedia ambientata sul posto di lavoro, dove la posta in gioco è incredibilmente alta e le ambizioni lo sono ancora di più. Siamo davanti però ad un prodotto diverso da The Office, ma comunque altrettanto divertente e ricco di una grandissima umanità.

La cosa che funziona più di tutte non è tanto la scrittura corale degli episodi, che a volte non ingrana molto, ma la straordinaria interpretano di Steve Carell e John Malkovich che sono semplicemente pazzeschi. La corsa allo spazio degli Stati Uniti non sarà mai stata così divertente, con almeno una scena epica a puntata con quella della scimmia astronauta che è assolutamente epica. 10 episodi da 30’ circa da vedere tutti d’un fiato.

Nel cast anche Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz, oltre a Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow e Don Lake. Howard Klein/3Arts (The Office) è il produttore esecutivo e Greg Daniels lo showrunner.

Con un finale come questo poi il rinnovo di Space Force è d’obbligo ed è annunciato a giorni. La serie vi aspetta da domani su Netflix.