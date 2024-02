È Whatsapp il social più utilizzato dagli italiani

Da una parte c’è una piattaforma su cui gli utenti italiani passano molte ore delle loro giornata. Dall’altra c’è un’applicazione che viene usata praticamente da tutti. Nella classifica dei social più utilizzati in Italia, non sorprende la prima posizione – nettamente staccata dalle altre – di Whatsapp, con l’applicazione di messaggistica istantanea (nata nel 2009 e acquistata da Meta, all’epoca Facebook, nel 2014 per oltre 19 miliardi di dollari) che è anche quella preferita nel nostro Paese.

Questo è quanto emerge dal report Digital 2024, pubblicato da We Are Social in collaborazione con Meltwater. I dati sono tutti dalla parte del servizio di messaggistica istantanea che con il passare degli anni ha implementato le sue funzionalità inserendo novità che hanno riscontrato un notevole successo tra il pubblico, a partire dai messaggi vocali che hanno rappresentato una vera e propria svolta (poi imitata anche dalle applicazioni concorrenti).

Social più utilizzati in Italia, guida Whatsapp

I numeri parlano chiaro: il 90,3% degli italiani (tra i 16 e i 64 anni) utilizza Whatsapp. Questi numeri vengono confermati anche da un’altra rilevazione statistica: per il 40,7%, l’app di messaggistica istantanea è la preferita tra tutte quelle che rientrano nel macro-contenitore dei social network. Diverso, invece, il discorso per quel che riguarda il tempo trascorso sull’applicazione: 13 ore e 54 minuti (di media mensile), ben distante dalle oltre 32 ore trascorse su TikTok.

Allargando i confini delle rilevazioni, a livello globale Whatsapp non ha lo stesso successo riscontrato in Italia. Un altro report di We Are Social, infatti, l’app di messaggistica istantanea ha raccolto “solamente” il 16,1% delle preferenze tra i cittadini di tutto il mondo ed è la terza (a pari merito con Instagram) tra le app più utilizzate, dietro Facebook e YouTube. Nonostante i numeri di Whatsapp siano più bassi nel resto del Mondo, c’è un elemento in controtendenza rispetto all’Italia: il tempo trascorso (mensilmente) dagli utenti sull’app è maggiore (17 ore e 3 minuti) rispetto a quello registrato nel nostro Paese.

Le altre piattaforme

Se Whatsapp è al vertice dei social più utilizzati in Italia, come si completa la classifica. Stando ai dati raccolti nel report annuale di We Are Social, Facebook – nonostante una crisi continua – si piazza al secondo posto (77,5%), tallonato da Instagram (75,3%). Poi troviamo Messenger (di Facebook) e Telegram. TikTok ottiene solamente il sesto posto (40,8%), davanti a Pinterest, LinkedIn, X e Skype. Per quel che riguarda le preferenze, Instagram (con il 23,5%) segue Whatsapp e precede Facebook e TikTok. Poi troviamo Telegram, X, Pinterest e LinkedIn. Chiudono la graduatoria Messenger e Discord.