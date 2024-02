Gli italiani trascorrono oltre 32 ore al mese su TikTok

Sono gli ultimi dati a disposizione della piattaforma We Are Social: più di un'ora al giorno a scrollare nel feed del social network. E le istituzioni europee sono in allerta

Che ci fosse qualcosa di imprevedibile e di inimmaginabile lo avevamo già capito subito dopo la pandemia, quando abbiamo assistito – anche in Europa – alla crescita esponenziale dell’utilizzo di TikTok. Una crescita che, inizialmente, era legata essenzialmente al fatto di avere a disposizione grandi numeri di persone che si iscrivevano alla piattaforma. Adesso, al di là del fatto che questa crescita sta continuando (anche se non con le stesse percentuali di un tempo), le numeriche più importanti per quel che riguarda TikTok sono collegate al tempo di utilizzo della piattaforma. L’ultimo report messo a disposizione da WeAreSocial – l’agenzia creativa che ha proprio nel rapporto con i social media il suo expertise di riferimento – sottolinea come in Italia il tempo medio trascorso su TikTok dagli utenti è di 32 ore al mese. Questo significa che in alcuni segmenti della popolazione, soprattutto quello riferibile alla GenZ, le percentuali di tempo trascorso nell’infinito scrolling dei video sulla piattaforma è decisamente superiore. Sono dati che mettono in allarme le istituzioni europee, che stanno cercando in qualche modo di correre ai ripari. Ma la sensazione è che il design accattivante di TikTok e quel sentore di non essere mai appagati nel vedere dei video che sono stati scelti Per te (in funzione di un algoritmo particolarmente capace di individuare gusti e preferenze) continueranno a tirare dalla propria parte gli utenti, nonostante le raccomandazioni istituzionali.

Tempo trascorso su TikTok in Italia, l’ultima analisi

In un computo generale che vede gli italiani trascorrere circa 1 ora e 48 minuti al giorno sui social network (con un aumento di circa un minuto rispetto allo stesso periodo di riferimento dello scorso anno), sorprende la percentuale di tempo che i nostri concittadini trascorrono su TikTok. I 43 milioni di italiani trascorrono più di 32 ore al mese su TikTok, in media. Se consideriamo che la seconda piattaforma più utilizzata, ovvero YouTube, si ferma a 18 ore e 15 minuti al mese, capiamo benissimo come TikTok sia assolutamente leader incontrastata in questo settore. Il caso italiano, da questo punto di vista, risulta essere decisamente allineato rispetto allo studio globale che ha messo in evidenza gli stessi comportamenti su una scala decisamente più ampia.

TikTok si posiziona come l’app maggiormente scelta, a livello globale, per cercare contenuti divertenti e di intrattenimento. Le percentuali degli utenti che si rivolgono a questa applicazione con questo scopo sono superiori all’80%. Si ferma, invece, al 39% degli intervistati la percentuale di coloro che utilizzano TikTok anche per tenersi informati e per seguire vicende di attualità. Da questo punto di vista, invece, è Twitter/X ad avere il primato: più del 60% dei suoi utenti, infatti, ha indicato nell’aggiornamento sulle news una delle ragioni principali per l’utilizzo della piattaforma.

Tornando all’Italia, la più diretta conseguenza dell’aumento del tempo medio trascorso su TikTok è quella legata a un aumento dell’investimento in pubblicità digitale, che cresce del 9,6%. Gli influencer coinvolti nella pubblicità sono cresciuti e il valore complessivo di questa attività con i content creator è superiore del 13,3% rispetto all’anno precedente. Stiamo parlando di un valore complessivo della pubblicità sulle piattaforme social pari a 6 miliardi di dollari, con il ricorso agli influencer che pesa per circa 340 milioni di dollari. Cifre decisamente da capogiro, che fanno ben comprendere anche la forza economica dei giganti di Big Tech che stanno occupando le nostre vite online.