Sky TG 24 annuncia il vincitore di Sanremo prima ancora di Sanremo

Caos in sala stampa a Sanremo. Con circa 15 minuti di anticipo rispetto al previsto, Sky TG 24 ha dato il nome del vincitore del Festival di Sanremo. In un sottopancia delle flash news, il tg h24 di Sky ha già comunicato una notizia per la quale tutti gli altri giornalisti sono in attesa da ore. Anche gli spettatori che hanno seguito fino a questo momento il Festival di Sanremo sono disorientati rispetto a quanto accaduto sulla tv satellitare di Rupert Murdoch.

Sky TG 24 dà per primo la notizia del vincitore di Sanremo, prima dell’ufficialità

Qualsiasi embargo è saltato. Non si era mai verificata una cosa del genere. La notizia, ovviamente, non è ancora stata confermata dal palco dell’Ariston e non si comprende quanto questa voce sia fondata o meno. Fatto sta che Sky ha dato la notizia in fascia news già dall’1.42. Il Festival di Sanremo non è ancora finito, ma pare ci sia stata già una fuga di informazioni da dietro le quinte del teatro Ariston.

Tra i primi a divulgare lo screenshot con il fascione di Sky che ha riportato la notizia nella sezione Ultima Ora c’è stato l’account Twitter di Jerry Calà, che ha evidenziato come la televisione satellitare abbia anticipato l’esito della gara.

Ripetiamo: non c’è alcuna conferma ufficiale rispetto a quello che è successo. Ma non mancheranno le polemiche, a partire dalla giornata di domani, sulle tempistiche con cui sono state date le notizie. Soprattutto se la vittoria così come indicata da Sky dovesse essere confermata.