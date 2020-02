Il podio di Sanremo 2020 e il resto della classifica completa

Il podio di Sanremo 2020 sarà formato da Diodato, Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari. L’ordine verrà definito tra circa un’ora, quando verrà proclamato il vincitore di Sanremo 2020. Tante sorprese in generale, dopo il voto da casa che è stato determinante e che ha fatto in modo di disegnare questa classifica che aveva avuto un ben definito indirizzo nelle prove dei quattro giorni precedenti rispetto alla finale. Fischi per le Vibrazioni fuori dal podio e per Achille Lauro ed Elodie troppo in basso.

Questa è la classifica di Sanremo 2020 dal 4° posto in giù

4) Le Vibrazioni

5) Piero Pelù

6) Tosca

7) Elodie

8) Achille Lauro

9) Ierene Grandi

10) Rancore

11) Raphael Gualazzi

12) Levante

13) Anastasio

14) Alberto Urso

15) Marco Masini

16) Paolo Jannacci

17) Rita Pavone

18) Michele Zarrillo

19) Enrico Nigiotti

20) Giordana Angi

21) Elettra Lamborghini

22) Junior Cally

23) Riki

Podio Sanremo, come si definirà la classifica finale

Successivamente alla definizione di questa classifica, ci sarà un altro momento in cui il pubblico da casa potrà determinare il vincitore di Sanremo tra i tre cantanti rimasti in gara. Prima della chiusura della votazione, le tre esibizioni dei cantanti rimasti in lizza per la vittoria finale verranno riassunte da alcune videoclip con i momenti migliori delle serate che sono trascorse in questa settimana.