Vi spieghiamo perché è stato sequestrato il sito di Forza Nuova

Dalla serata di ieri, il sito web di Forza Nuova non risulta più raggiungibile. Le motivazioni non sono collegate a un attacco hacker o a un problema della rete: sulla schermata di apertura del sito web compare l’avviso di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che ha sottoposto a sequestro il portale, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 321 del codice di procedura penale. È in corso, infatti, una indagine della magistratura sull’utilizzo del sito web di Forza Nuova e sul suo ruolo nell’organizzazione di attività di proteste.

Sito Forza Nuova sequestrato, quali sono le cause

C’è una ipotesi di reato in base alla quale il magistrato sta procedendo: è quella di istigazione a delinquere aggravata dall’utilizzo di strumenti informatici e telematici. Per questa ipotesi, ci sono quattro persone iscritte nel registro degli indagati. Nell’articolo 321 del codice di procedura penale si sostanziano le motivazioni che spingono il pubblico ministero a sequestrare un oggetto che potrebbe essere pertinente con il reato contestato. Un comunicato stampa, infatti, aveva rivendicato l’assalto alla CGIL in termini molto chiari e, con parole altrettanto risolute, aveva invitato i lettori del comunicato stesso ad «alzare il livello di scontro».

Le motivazioni dei magistrati e la differenza con il caso di Telegram

Da qui, la decisione di intervenire d’urgenza con il sequestro del portale, motivato dal pm con il fatto che – nel sito web – si evinca «chiaramente la portata apologetica e istigatoria». Dunque, il sito – che potrebbe essere aggiornato e, quindi, modificato – è stato sequestrato affinché non potesse essere alterato il quadro all’interno del quale i pm andranno a muoversi nelle loro indagini sull’argomento.

La domanda che il cittadino si pone, tuttavia, è: per quale motivo l’autorità giudiziaria è intervenuta con il sequesto del portale di Forza Nuova e non degli altri canali social che vengono utilizzati per diffondere messaggi analoghi? Al momento, il reato contestato si limita a una fattispecie ben precisa. È stato dimostrato da precedenti indagini, invece, come sia difficile (e come l’iter sia lungo) far intervenire aziende esterne come Telegram nell’oscuramento di canali dove vengono contenuti possibili indizi di reato.