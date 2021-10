I giornali di destra si sono “dimenticati” di parlare di Forza Nuova

Alcuni quotidiani hanno soffiato per settimane (se non per mesi) sul vento della barca a vela che ha condotto i no vax e i no Green Pass a Roma. Oggi, dopo aver dato loro il megafono che ha portato a quel che è successo sabato 9 ottobre nelle strade del centro della capitale, è partita la corsa per scendere da quel carro. Non tutti, ovviamente, ma solo alcuni. Ma i tre principali giornali che fanno riferimento alla destra (e al centrodestra) oggi si sono uniti nelle prime pagine: tutti e quattro (Libero quotidiano, il Giornale, La Verità e Il Tempo) si sono dimenticati di parlare del ruolo attivo dei neofascisti di Forza Nuova nell’assalto alla sede capitolina della CGIL.

LEGGI ANCHE > Dai neofascisti di Forza Nuova agli “Io Apro”: su Telegram si rivendica l’assalto alla CGIL

Partiamo dai primi due quotidiani che, da tempo, si sono schierati contro il Green Pass e per tantissime settimane hanno fatto una campagna anche contro il vaccino (proponendo articoli che, poi, si sono rivelati mere mistificazioni che hanno “dato la stura” a narrazioni completamente false sulla campagna di immunizzazione, come nel caso del calciatore del Sassuolo Pedro Obiang). Ecco, per esempio, La Verità.

Il quotidiano di Maurizio Belpietro riesce addirittura nell’impresa di mettere la notizia della “manifestazione di Roma” in un boxino in alto. Ma si esalta la quantità di persone che hanno partecipato, etichettando solamente come “idioti” i protagonisti dell’assalto alla CGIL. Per il resto è tutta un’esaltazione (almeno nella prima pagina, che è la vetrina di un giornale) di chi si è schierato contro la certificazione verde e la sua estensione ala mondo lavorativo a partire dal prossimo 15 ottobre.

Ma c’è spazio anche per Il Tempo. In questo caso, a differenza di Belpietro, Franco Bechis piazza in apertura la notizia di quanto avvenuto nella capitale (tra l’altro a pochi passi dalla sua redazione). Ma non si parla mai di Forza Nuova in prima pagina. Ora si citano solo i “No Vax” che hanno tenuto in ostaggio la capitale per tutto il pomeriggio (e la serata) di sabato 9 ottobre.

Dei neofascisti (ma anche del movimento “Io Apro“) che hanno partecipato agli scontri e hanno rivendicato l’assalto alla CGIL nessuna traccia. Come ovvio.

Assalto alla CGIL, giornali di destra si dimenticano di Forza Nuova

Un ritornello che si ripete anche per gli altri due quotidiani di area destrorsa. Per il Giornale, diretto da Augusto Minzolini, le violenze sono state provocate da “estremisti” infiltrati tra i manifestanti.

Ma anche Libero quotidiano, diretto da AlessandroSallusti, non è da meno: “La guerra dei cretini“.

Ma niente Forza Nuova. I neofascisti ce l’hanno messa tutta per essere citati dalle prime pagine dei giornali, ma i quotidiani di destra (quelli per cui in Italia non esiste un problema fascismo e non c’è all’orizzonte il ritorno di vecchie e nostalgiche ideologie) se li sono dimenticati in un angolo. Nonostante i volti di Fiore e Castellino in primo piano durante l’assalto alla CGIL, nonostante i messaggi su Telegram in cui si è rivendicato il ruolo attivo dei fascisti del Terzo Millennio nell’assalto alla CGIL.

(foto di copertina: da prime pagine quotidiani domenica 10 ottobre)