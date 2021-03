Twitter blocca gli account di Forza Nuova e di Roberto Fiore

“Stamattina, senza alcuna motivazione, Twitter ha sospeso oltre al mio profilo con più di 19mila follower, quelli di Forza Nuova nazionale e, insieme ad alcuni account locali, quello del vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzale”. È quanto ha detto all’agenzia di stampa Adnkronos Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, dopo il blocco del suo profilo che ha subito su Twitter. Oltre a quello di Roberto Fiore, è stato bloccato anche l’account Twitter del suo vice, Giuseppe Provenzale, per aver violato le regole della piattaforma. “Dopo il bavaglio di Zuckerberg – ha aggiunto – anche quello del suo ‘gemello’ Jack Dorsey colpisce l’opposizione e i suoi canali di propaganda e controinformazione. Questo accade in tempi di pax Covid, in un contesto in cui, quello di Twitter, anche al Presidente americano uscente è stato impedito di comunicare. Si tratta dell’ennesimo atto repressivo che il sistema del pensiero unico politicamente iper corretto mette in atto contro di noi. Naturalmente, non sarà questo a fermarci – ha spiegato Fiore – Abbiamo già da tempo attivato canali alternativi, sia più classici, come riviste, libri, blog, che sui social liberi, come Telegram o Vk e ci difenderemo sul piano legale ma, soprattutto, nonostante la censura, posso affermare che Forza Nuova continua ad essere in tutta Italia, e non solo, punto di riferimento essenziale per chi non si piega all’omologazione politica dell’era Draghi, che mette d’accordo tutti, e al Partito Unico del Covid, oggi concentrato sulla vaccinazione di massa di un mondo in cui, comunque, niente sarà più come prima, secondo i dettami della logica perversa del Grande Reset”, ha concluso Fiore.

Già nel 2019, come ricordato da Repubblica.it, erano state bloccate le pagine Facebook e Instagram di Forza Nuova, così come quelle di CasaPound.

