Per Roberto Fiore Forza Nuova va in piazza per contrastare la «dittatura cinese, nuovo paradigma Xi Jinping-Gates»

Roberto Fiore e Forza Nuova hanno deciso di scendere in piazza contro il complotto ordito da Governo e Oms per offrire quella che definiscono una narrativa diversa da quella che viene fornita dai media e dal governo. Il lockdown? Secondo Fiore «è un modo per chiudere l’Italia. La narrativa è sbagliata». Di sé e del suo partito dice che sono «l’unica organizzazione che in Italia si è mobilitata in questo modo – tempestivo, organizzato, presente, spregiudicato in senso politico». Il riferimento è agli scontri avvenuti a Napoli e Roma che hanno visto Fiore confermare che Forza Nuova era presente.

«Non seminiamo malessere perché non siamo noi a chiudere bar e ristoranti»

La narrazione di Fiore parte dal presupposto che il dissenso mostrato nelle piazze italiane in questi giorni sia civile mentre quanto sta facendo il governo italiano per frenare i numeri della pandemia sia un tentativo di «distruggere l’economia italiana, di interferire nell’attività religiosa e provocare un vero e proprio cambiamento etico, che noi chiamiamo la dittatura cinese, un nuovo paradigma Xi Jinping-Gates». Per Fiore e Forza Nuova, quindi, in Italia è in atto «un colpo di Stato». L’accusa maggiore, quella che viene ripetuta maggiormente nel corso dell’intervista è quella alla «narrativa sbagliata».

Per Roberto Fiore «la mascherina peggiora la situazione»

Un atro punto interessante dell’intervista è senza dubbio la parte in cui si parla di mascherine. «Noi riteniamo che la mascherina, che più di una persona ha definito un danno alla salute, non sia assolutamente d’aiuto», sostiene Fiore, arrivando a dire che i Dpi peggiorano la situazione. Il ruolo del partito e del suo leader – frutto di autoproclamazione – è quello di contrapporsi al senso comune partendo da «considerazioni scientifiche, non da negazionismi». Fiore ha un’opinione anche sulle cure mediche per chi si ammala di Covid: «Sono state uccise con una serie di terapie errate altre 10 mila persone. Le cure corrette, che ora si stanno facendo negli ospedali, sono itromicina, cortisone e all’inizio».