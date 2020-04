La risposta di Simona Ventura al post in cui Conte annuncia la sua conferenza stampa

Tutti siamo chiusi in casa, nessuno escluso. Così, se non si rientra tra coloro che possono stare fuori casa per comprovate esigenze lavorative – medici, infermieri, assistenti socio-sanitari, giornalisti e coloro che lavorano nelle attività alimentari e mediche essenziali -, la giornata sta passando nello stesso modo per tutti. In attesa di Giuseppe Conte, che doveva essere in conferenza stampa alle 14 ma che sta ritardando. Ecco che allora, tra i vari commenti al post in cui il premier ha annunciato il suo intervento attorno a mezzogiorno, ne compare uno della conduttrice Simona Ventura.

Il commento di Simona Ventura al post di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte tarda ad arrivare e i commenti sotto il post in cui annunciava la sua conferenza stampa si accumulano. Anche quelli dei personaggi famosi. Così, proprio come tutti noi, Simona Ventura si informa su quando Conte dovrebbe farsi vedere. A risponderle ci pensa un altro utente di Twitter, che ipotizza le 17 per sentito dire. La risposta di Simona Venutra è cordiale, partendo con un ringraziamento, e fa sicuramente sorridere. La showgirl, conduttrice e attrice italiana, infatti, aggiunge che ha la sua gym class alle 19.

Un aspetto democratico della quarantena

Il periodo che stiamo vivendo, per certi versi, risulta particolarmente democratico. Sotto certi aspetti ognuno sta vivendo una quarantena molto diversa da quella di tanti altri: c’è chi è solo, chi è con la famiglia, chi col partner o chi con amici e coinquilini. Indubbiamente, poi, emergono differenze tra chi vive l’isolamento in 40 metri quadrati e chi, invece, ha una villa a tre piani con piscina. Leggere un commento del genere ci ricorda, però, che sotto questo punto di vista siamo tutti uguali. Tutti – o almeno la maggior parte di noi – in attesa di sentire le prossime parole di Conte, tutti che facciamo attività fisica per passare il tempo e per mantenerci in forma tra le mura di casa nostra. Tutti che speriamo che la prossima uscita di Conte sia quella in cui sapremo quando potremo tornare a spostarci. Con le notizie positive che arrivano oggi, la conferma della curva di contagio in discesa, occorre essere tenaci e portare pazienza ancora un po’. Tutti insieme, ognuno da casa sua.

(Immagine copertina dai profili Facebook di Simona Ventura e Giuseppe Conte