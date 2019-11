Silvia Romano è nelle mani di un gruppo islamista somalo

A quasi un anno di distanza dal suo rapimento in Kenya, ancora poco si sa delle sorti di Silvia Romano. A Chakama è in corso un processo nei confronti di tre persone accusate del suo sequestro in quel tragico 20 novembre del 2018. Uno dei tre accusati e indagati, però, è libero su cauzione e non si è presentato all’udienza, rimandando ancora una volta l’iter processuale. Ora le indagini condotte dei Carabinieri dei Ros, condotte dalla Procura di Roma, svelano un punto che non può esser considerato di svolta, ma indirizza le ricerche della giovane cooperante milanese.

Secondo quanto appurato dagli inquirenti, che sono volati alla volta del Kenya lo scorso agosto, Silvia Romano si troverebbe in una zona del Paese (all’interno della striscia di terra al confine Nord keniota con la Somalia) dove sono molto attive le milizie terroristiche di Al-Shabaab. Si tratta di gruppi islamisti somali che, secondo le ricostruzioni già dei mesi scorsi, avrebbero messo sotto sequestro la giovane italiana dopo il rapimento dello scorso 20 novembre.

Silvia Romano nelle mani di un gruppo islamista somalo

Queste nuove informazioni, che derivano da indagini sul campo, potrebbero portare la Procura di Roma a inviare una rogatoria al governo somalo per eseguire i consueti approfondimenti. I gruppi islamisti somali, infatti, sono legati a doppio filo agli jihadisti di Al-Shabaab.

Il processo in Kenya

Una notizia che, però, non aiuta a far luce sulle condizioni di Silvia Romano. Da quasi un anno, infatti, le notizie sulle sue sorti sono frammentarie e non permettono di maturare ottimismo ed entusiasmo. I racconti dei tre indagati in Kenya, infatti, potevano aiutare a fare luce sulla vicenda, ma non hanno offerto che contorni ancor più frastagliati. E siamo arrivati quasi a quel 20 novembre 2019 di un anno senza Silvia.

