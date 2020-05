Qualcuno ha creduto alla bufala di Silvia Romano con il Rolex Lady Oro

Esposizione mediatica, attacco sulla forma, divulgazione di bufale a senso unico. È questo quello che stiamo affrontando da circa tre giorni, da quando cioè si è diffusa la notizia della liberazione di Silvia Romano. Ultimamente pare essersi diffusa in maniera capillare una fake news che riguarda la presunta fotografia di Silvia Romano con Rolex Lady Oro al polso. Il tutto è stato preparato ad arte, con tanto di fermo immagine dell’atterraggio sulla pista dell’aeroporto di Ciampino e freccetta rossa (in modalità «grafica complottista») per evidenziare quanto, invece, viene diffuso nel copy del post Facebook di riferimento.

Silvia Romano con Rolex Lady Oro, l’ennesima bufala sulla volontaria italiana

Scendere dall’aereo con un Rolex lady in oro giallo e cinturino di coccodrillo…non vi sembra un po’ strano? Per una che viene da quasi 2 anni dal rapimento?

Ci stanno prendendo per il “culo”..mentre in Italia commercianti e piccoli imprenditori si suicidano…#MovimentOnesti pic.twitter.com/8swCJWJwul — Claudio Degl’innocen (@ClaudioDeglinn2) May 11, 2020

Le immagini mostrano che in effetti Silvia Romano indossi un orologio da polso al momento del suo atterraggio a Roma. Ma si tratta di un effetto personale che senz’altro non corrisponde al modello del Rolex Lady Oro. Basta infatti osservare che quello specifico orologio ha una forma rotonda e un cinturino dorato, completamente diversa dalla forma ovale dell’orologio indossato da Silvia Romano.

Non sembra opportuno, dunque, dilungarsi sull’ennesima bufala complottista che vorrebbe insinuare il dubbio di un trattamento di favore nel corso della prigionia che ha portato qualcuno a regalare o a ‘risparmiare’ un orologio molto costoso a una ragazza di 24 anni che per buona parte dei 18 mesi del suo sequestro è stata prigioniera in sei diversi covi in territorio somalo.