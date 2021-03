Si chiude il cerchio della rivoluzione dello streaming: la Serie A passa a Dazn

Al netto degli errori che hanno contraddistinto la gestione della sua prima stagione sul campo, dei rallentamenti nella trasmissione delle immagini, nei buchi di copertura che avevano fatto pensare a un esperimento di breve durata, quella del 26 marzo è una giornata storica per i diritti televisivi del calcio in Italia con il passaggio della Serie A a Dazn, reso ufficiale dal voto delle squadre nell’assemblea di Lega.

Serie A a Dazn, l’ufficialità

Access Industry, che fa capo al miliardario Len Blavatnik e che possiede l’emittente Dazn, è riuscita a vincere la partita che, già nei giorni scorsi, aveva indirizzato su un binario favorevole. Aveva ottenuto quasi subito il consenso della maggior parte delle squadre di serie A, servivano soltanto i club per raggiungere la maggioranza qualificata in assemblea. Con i 16 voti di oggi, l’esito è stato definitivo. La fumata bianca era già attesa nelle scorse ore e si è puntualmente concretizzata.

Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Spezia, Torino e Udinese sono le squadre che hanno optato per la soluzione Dazn. Come si può evincere, si tratta di una scelta orientata dai club che hanno tirato la volata al campionato negli ultimi anni. Per questo motivo, adesso, la Serie A per il triennio 2021-2024 sarà affare di Dazn, con un’offerta superiore agli 800 milioni di euro, che ha battuto quella di Sky.

L’emittente che ha dominato lo scorso ventennio dal punto di vista dei diritti tv si è comunque assicurata la trasmissione della Champions League (in questo verrà affiancata da Amazon Prime). Potrebbe, se tutto va bene, assicurarsi il secondo pacchetto di tre partite della Serie A a settimana in co-esclusiva sempre con Dazn. E, com’è ovvio, potrebbe presentare ricorso rispetto allo stato attuale delle offerte e dello smistamento delle buste.

Al momento, il listino prezzi di Dazn prevede un’offerta a 9,90 euro al mese e di 99 euro all’anno per ottenere il diritto di guardare gli eventi trasmessi. Occorrerà capire quali saranno le tariffe che intenderà applicare. Qui abbiamo cercato di fare chiarezza su quanto costerà, nei prossimi mesi, guardare tutte le partite di calcio che contano (coppe e campionati) nel prossimo triennio, con l’inevitabile spezzettamento degli abbonamenti.