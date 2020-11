Si scrive Dazn, si legge «errore 10-000-000»

La piattaforma online è andata in down durante Juventus-Cagliari

Dazn, abbiamo un problema. Moltissimi utenti (non solo in Italia, ma da molte zone del mondo) non sono riusciti a seguire il match tra Juventus e Cagliari in programma sabato sera, in esclusiva sulla piattaforma in streaming che ne deteneva i diritti. E non è la prima volta che accade un qualcosa di simile. Già all’inizio di ottobre, in occasione del play-off per la qualificazione alla fase a girone dell’Europa League tra Rio Ave e Milan, ci furono alcuni problemi (ma di natura differente). E sabato sera il Dazn down ha mandato su tutte le furie i tifosi e gli appassionati che volevano assistere alla partita valida per l’ottava giornata di Serie A.

LEGGI ANCHE > A molti tifosi è saltato il segnale Dazn al rigore decisivo di Rio Ave-Milan

Problemi di vario tipo e con effetti differenti in base alla piattaforma di visione. Chi, infatti, ha un abbonamento in tandem con Sky (quindi usufruisce del servizio attraverso i canali sulla propria televisione) è riuscito ad assistere senza intoppi alla vittoria della Juventus sul Cagliari (per la cronaca, il match si è concluso con il punteggio di 2-0 grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo). Diversa, invece, è stata la serata per chi ha provato a vedere la partita attraverso l’app o il proprio browser.

Rivoglio i soldi da DAZN.#JuveCagliari — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) November 21, 2020

⁦@DAZN_IT⁩ Vorrei il rimborso perché stasera non mi consentite di vedere la partita pic.twitter.com/WFcnSQO8z9 — Peppe (@Peppe3112) November 21, 2020

Dazn down e la rabbia dei tifosi (e consumatori)

Chi era loggato non poteva accedere all’evento selezionato. Chi doveva loggarsi, invece, veniva rimbalzato dietro pagine di errori dai più svariati numeri (il più diffuso è il 10-000-000), che Dazn descrive così.

Ma niente da fare, Dazn down è proseguito per tutta la serata e i tifosi (ma anche i meri appassionati che, in tempo di pandemia, coprifuoco e zone rosse volevano assistere a una partita, regolarmente pagata) non hanno potuto far altro che protestare. Poi, alle 22.09, arriva la presa di coscienza con un tweet dal profilo ufficiale Dazn in lingua italiana.

Ciao, stiamo cercando di ripristinare il più rapidamente possibile la visione di Juventus-Cagliari in APP. Vi invitiamo a riprovare l’accesso e inserire nuovamente le credenziali — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 21, 2020

I problemi confermati alle 22.09

Ma, ormai, la partita era agli sgoccioli e in molti avevano già rinunciato. Ancora una volta, dunque, i problemi di Dazn hanno contraddistinto una giornata di Serie A (e non solo). E oggi, domenica 22 novembre, sono in programma altri due match: Fiorentina-Benevento (alle 12.30) e Inter-Torino (ore 15).

(foto di copertina: da Dazn + profilo Instagram di Diletta Leotta)