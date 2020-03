Il Senato oggi non è chiuso come dice Salvini | VIDEO

Un conto è fare propaganda, un altro è dire cose inesatte per aizzare commenti avversi al governo. L’ultimo caso vede come protagonista Matteo Salvini che, ospite di Massimo Giletti a Non è L’Arena ha parlato di Senato chiuso. Fisicamente chiuso. In realtà non è così: è possibile accedere a Palazzo Madama ma, vista l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, sono stati ridotti i lavori parlamentari nelle ultime settimane. Eppure il leader della Lega, alla domanda specifica del conduttore, ha ribadito due volte che oggi, qualora si fosse presentato, non lo avrebbero fatto entrare.

E a smentire questo misto tra la bufala e la propaganda sono le immagini registrate quest’oggi proprio a Palazzo Madama e diffuse dal senatore del Movimento 5 Stelle Massimo Castaldi (poi riprese dalla collega senatrice del Pd Simona Flavia Maplezzi).

Il Senato chiuso secondo Salvini (ma non è così)

Nel video si mostra la risposta inequivocabile di Matteo Salvini alla domanda posta da Massimo Giletti: «Segretario, se voi andate in Parlamento, non vi fanno entrare? C’è una procedura?». E qui il leader della Lega ha risposto laconicamente: «Domani il Senato è chiuso. Domani il Senato è chiuso», concludendo il suo discorso con una risata sconcertata. Ma non è così, come mostrato da Massimo Castaldi questa mattina, entrando in quel Senato chiuso che, in realtà, è aperto.

Magie della propaganda

Insomma, Salvini ha voluto estremizzare un concetto (perché si spera che lui fosse a conoscenza della possibilità di entrare a Palazzo Madama) per portare avanti la sua battaglia sul Parlamento da riaprire. Ma, anche in questo caso, occorre sottolineare come Camera e Senato siano sempre aperti, ma sono state ridotte le sedute limitandole alle votazioni sui provvedimenti più urgenti. La regia di questa emergenza sanitaria, come si può intuire andando a leggere il calendario delle sedute parlamentari, è nelle mani del governo nel tentativo (poi si valuterà l’efficacia di tutto ciò) di snellire le procedure per approvare i provvedimenti più urgenti. E proprio al Senato, mercoledì, è prevista una comunicazione da parte del Presidente.

Nella testa di Salvini

La volontà di Salvini, dunque, è quella di chiedere un coinvolgimento dell’intero Parlamento (cioè dare spazio anche alle opposizioni) nella gestione di questa emergenza. Una richiesta legittima, ma non si può andare in televisione e parlare di Senato chiuso fisicamente. Perché non è così.

(foto di copertina: da Non è L’Arena, La7)