Il farmaco Avigan e lo scontro con la Gismondo, Sgarbi fa perdere la pazienza al virologo Pregliasco

Nel corso della puntata del 22 marzo a Non è l’Arena, Vittorio Sgarbi è stato invitato in collegamento per chiarire la sua posizione sul coronavirus, dopo che in alcuni video aveva pesantemente criticato le misure di contenimento adottate dal governo. Nella stessa finestra della trasmissione, il critico d’arte si è trovato a confrontarsi con il virologo Fabrizio Pregliasco. Ovviamente, in questa fase, occorrerebbe dare seguito alle parole degli scienziati, che sono in prima linea per cercare di capire il virus per poterlo successivamente curare. Invece, ieri abbiamo assistito allo scontro Sgarbi-Pregliasco.

Sgarbi-Pregliasco, lo scontro a Non è l’Arena

Nella trasmissione di Massimo Giletti si è parlato a lungo del farmaco Avigan, la medicina giapponese che – da qualche giorno a questa parte – è sulla bocca di tutti dal momento che sarebbe stata efficace su pazienti affetti da Covid-19. Tuttavia, ci sono delle perplessità in materia, dal momento che questo farmaco – utilizzato per altre patologie – non può affatto considerarsi la panacea di tutti i mali, dal momento che sembra essere efficace soltanto nelle fasi iniziali del coronavirus e dal momento che non sono stati effettuati i lunghi test che permettono alla comunità scientifica di considerare lo stesso farmaco valido per quella determinata malattia.

Tutto questo è stato spiegato dal virologo Pregliasco, che tuttavia ha dovuto affrontare uno scontro con Vittorio Sgarbi. Oltre al tema dell’Avigan e del suo uso in Giappone, il critico d’arte ha stuzzicato lo stesso virologo sulle divergenze con altri scienziati, come ad esempio Maria Rita Gismondo. Vittorio Sgarbi ha anche lanciato un’accusa molto forte nei confronti della comunità scientifica: «Le persone muoiono – ha detto – perché nessuno le ha curate».

Sgarbi-Pregliasco, la risposta del virologo: «È un irresponsabile»

Inevitabile, dunque, il disappunto di Fabrizio Pregliasco che ha provato a ribattere alle parole di Vittorio Sgarbi, in una conversazione che si è fatta difficile e ingestibile a un certo punto: «Stanno morendo delle persone e ne moriranno ancora proprio per le sue stupidissime considerazioni – ha detto Pregliasco -. Lei è incredibile, non devono farla parlare. È un irresponsabile».

Whoever thinks that life under quarantine in Italy is boring, should just turn on the Italian TV during prime time pic.twitter.com/LCdZ6Akq1R — Evgeny Morozov (@evgenymorozov) March 22, 2020

Dopo il durissimo botta e risposta, Massimo Giletti ha chiesto a tutti di abbassare i toni e, alla fine della finestra della puntata, ci sono state anche delle scuse da parte di Sgarbi per la piega che aveva preso la stessa conversazione.