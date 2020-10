Giuliani shock, ripreso da Borat a toccarsi davanti a una presunta minorenne

Nel bel mezzo del rush finale delle elezioni americani scoppia lo scandalo Giuliani. L’ex sindaco di New York infatti è finito nel secondo capitolo del film Borat, il reporter kazako interpretato da Sacha Baron Cohen e famoso per i suoi sketch live con ignari cittadini e personaggi famosi.

LEGGI ANCHE > Rudy Giuliani, consulente per la cybersecurity di Trump, non sa come funziona Twitter

Lo scandalo Giuliani con la figlia di Borat

Lo scandalo Giuliani scoppia il 7 luglio scorso, con l’ex sindaco di New York che denuncia l’incontro in hotel con un “personaggio vestito come una Drag Queen” che lo aveva messo in fuga, interrompendo un’intervista concessa a una giornalista. Il “personaggio vestito come una Drag Queen” però era Sacha Baron Cohen nei panni di Borat, il personaggio kazako inventato dall’attore inglese nel 2006 e che venerdì tornerà su Amazon Prime Usa con un sequel. La giornalista invece era Maria Bakalova, l’attrice 24enne che nel film interpreta la figlia 15enne di Borat, che aveva fissato un’intervista con Giuliani in un hotel di Manhattan nella quale l’ex sindaco, dopo aver parlato con toni lusinghieri e complimenti di Trump tenendo spesso le mani della ragazza e facendole complimenti, era stato invitato dalla “giornalista” a seguirla in una suite attrezzata con telecamere nascoste. Qui, mentre la ragazza fingeva di perdere tempo nel liberarsi del microfono e spogliarsi, Giuliani si è sdraiato sul letto infilandosi le mani nei pantaloni con un gesto inequivocabile. Un momento imbarazzante, terminato con l’irruzione nella stanza di “Borat”, che urlava come un pazzo: “Ha 15 anni, è troppo vecchia per te”.

Lo scandalo Giuliani, ultimo di una lunga serie

Lo scandalo Giuliani porta un colpo forse decisivo alla già rovinata immagine dell’ex sindaco di New York, che dopo essere stato l’eroe di tutta la nazione in occasione dell’11 settembre, è rapidamente scivolato sempre più in basso, scandalo dopo scandalo. Già “famoso” per aver sposato la cugina di secondo grado alla fine degli anni ’60, l’avvocato di Trump adesso si è fatto riprendere dalle telecamere nascoste del film di Baron Cohen mentre si tocca davanti a una ragazzina con lo scatto che è già finito in rete. Un colpo durissimo anche per un uomo la cui candidatura a presidente nel 2008 fu stroncata dai pompieri di New York che andarono in massa in Florida, dove si tenevano le primarie decisive, per raccontare i disastri fatti da Giuliani durante il post 11 settembre, e che di recente sembra essere diventato il mezzo dei servizi russi per veicolare i tentativi di disinformazione anti Biden in territorio americano. E infatti Giuliani ha cercato di rimediare dicendo che si tratta di una montatura e che il fermo immagine mostrerebbe in realtà lui che si infila la camicia nei pantaloni dopo che la giornalista gli ha tolto il microfono.