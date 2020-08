Sardegna, dopo i focolai in due discoteche la Sardegna chiude di nuovo tutti i locali

Che le serate in discoteca tutti attaccati senza mascherine e senza rispettare le norme anti Covid siano pericolose sta emergendo molto chiaramente. In questa settimana di Ferragosto sono molti gli eventi in giro per l’Italia annullati: da Vercelli a Catania, sono molte le provincie e le regioni costrette ad annullare gli eventi e a fare tracciamenti di massa in seguito a casi di positività registrati dopo serate danzanti. A Vercelli, in particolare, il focolaio è stato provocato da un giovane imprenditore rientrato da Santo Domingo che avrebbe dovuto stare in quarantena. Dopo aver partecipato a una serata in discoteca il risultato sono 18 contagiati.

Discoteche chiuse in Sardegna

Proprio una delle regioni che maggiormente vive di turismo e che meno è stata intaccata nel corso dell’emergenza sanitaria, la Sardegna, si trova a dover affrontare nuovi casi si positività – +20 soltanto ieri – che hanno costretto l’amministrazione locale a prendere provvedimenti impedendo l’apertura delle discoteche nella settimana più turistica dell’anno. Le discoteche avevano ripreso la loro attività a luglio, quando Solinas – il governatore – come molti altri suoi colleghi aveva permesso di aprire i locali in regione nonostante i Dpcm di Conte ancora non autorizzassero. Sono 16 i ragazzi positivi registrati ieri che hanno contratto l’infezione in un locale di Carloforte e uno quello rilevato presente nella serata tra 8 e 9 agosto alla Seven Apples di Marina di Pietrasanta.

Partito il tracciamento dei contatti

Per capire se la serata a Marina di Pietrasanta ha generato un focolaio e quale sia l’entità la Asl Toscana – considerato che la 18enne risultata positiva è pisana – ha invitato tutte le persone presenti all’evento a farsi avanti «scrivendo una mail sorveglianza@uslnordovest.toscana.it con oggetto ‘Seven Apples’, indicando nome, cognome e numero di telefono, in modo da essere ricontattati per fissare l’appuntamento per l’esecuzione del tampone. I tamponi saranno effettuati il 15 e 16 agosto nei drive through di Pisa, Viareggio, Lucca e Massa». Considerato che in estate in un locale in Sardegna possono essere presenti persone da qualunque regione di Italia e tanti anche dall’estero si capisce molto in fretta quanto la situazione focolai discoteche possa diventare difficilmente gestibile.