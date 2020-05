La frase di Sara Cunial (ex M5S) alla Camera parlando di Mattarella e lo ‘scientismo dogmatico’ | VIDEO

L’Aula del Parlamento sembra aver perso definitivamente tutti i propri crismi. Dopo le parole del deputato leghista Alessandro Pagano su Silvia Romano, i gestacci da stadio di Daniele Belotti (sempre Lega), ecco arrivare un attacco frontale rivolto al Presidente della Repubblica durante il dibattimento prima del voto sul dl Rilancio (che è passato a Montecitorio) alla Camera. Protagonista l’ex M5S Sara Cunial (ora al Gruppo Misto dopo la sua espulsione) che ha parlato di ‘scientismo dogmatico’ difeso da Mattarella.

«Mentre voi stracciate il codice di Norimberga con Tso, multe e deportazioni, riconoscimenti facciali e intimidazioni – ha detto Sara Cunial da centro dell’emiciclo -, avallate dallo scientismo dogmatico protetto dal nostro pluripresidente della Repubblica, che è la vera epidemia culturale di questo Paese, noi fuori, con i cittadini moltiplicheremo i fuochi di resistenza in modo tale che vi sia impossibile reprimerci tutti».

Sara Cunial e l’attacco a Mattarella

Parole che hanno suscitato le immediate protesta da parte di Partito Democratico, Italia Viva e Forza Italia. In particolare, sono state richieste verifiche – a mo’ di Var – sulla dichiarazione in cui Sara Cunial sembra dire che il presidente della Repubblica sia «la vera epidemia culturale di questo Paese». Osservando e ascoltando il video, infatti, non è chiaro se la deputata del Gruppo Misto faccia riferimento diretto al Capo del Quirinale, allo scientismo dogmatico o al Presidente del Consiglio.

Il Var

«Stanno cercando di capire se l’epiteto di ‘virus’ sia indirizzato al presidente del consiglio, la qual cosa sarebbe sconveniente ma non sarebbe un reato, o se fosse indirizzato al Capo dello Stato – ha detto Fabio Rampelli, presidente di turno della Camera -, nel qual caso la deputata si troverebbe nella fattispecie di vilipendio e ne avrà tutte le conseguenze del caso».

