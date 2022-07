La storia dei cori contro la Lazio dei tifosi della Roma mandati in onda su Sky (e il ruolo di Sara Benci)

Il maestoso evento all’Eur organizzato dalla Roma per la presentazione al pubblico giallorosso di Paulo Dybala ha catalizzato l’attenzione dei media di tutto il mondo. Prima per la notizia dell’arrivo, nella capitale, di un talento cristallino del calcio internazionale; poi per la location scelta dai proprietari del club: il Palazzo della Civiltà italiana, meglio noto come “Colosseo quadrato”. E proprio durante le fasi di attesa per l’arrivo del numero 21 in quell’iconico quadrante capitolino, Sky Sport 24 ha realizzato diversi collegamenti in diretta con l’inviato Angelo Mangiante. E durante uno di questi momenti, sono partito anche alcuni cori volgari contro i rivali cittadini della Lazio che, inevitabilmente, sono stati trasmessi in onda. E già questo ha fatto storcere il naso ai tifosi biancocelesti. Poi, però, la situazione si è complicata per una frase pronunciata dalla conduttrice – Sara Benci – al rientro in studio dopo la diretta dall’Eur.

LEGGI ANCHE > Orsini dice che non andrà in tv per un po’ di tempo

La miccia campanilistico del tifo contrario si è accesa in mezzo al folto gruppo di tifosi della Roma che stavano attendendo con ansia lo scoccare delle ore 21 di martedì 26 luglio. A quell’ora è iniziato, infatti, l’evento di presentazione di Paulo Dybala al popolo giallorosso. Ma nell’attesa, come spesso (possiamo dire sempre, in ogni città in cui si vive il calcio in modo passionale e dove esiste una rivalità intestina) accade, si sono alzati alcuni cori. Il più classico contro i biancocelesti – «E la Lazio mer*a, e la Lazio mer*a, e la Lazio mer*a. Fogna de sta città» – trasmesso in onda, in diretta, da Sky Sport 24. Ecco cosa è avvenuto,

Il trattamento di Sky nei confronti della Lazio è scandaloso. 0 inviati, 0 servizi sul ritiro. Dall’altro lato c’è Mangiante (nulla contro di lui) 24/7 a parlare di Roma in diretta. In più si “gustano” anche i cori contro di noi. Abbiamo superato il limite ormai, e di tanto pic.twitter.com/LkqR66kEbl — The Shrimp (@TheShrimp1900) July 26, 2022

Il video mostra la parte finale del collegamento con l’inviato dal “Colosseo Quadrato”. Poco prima di restituire la linea Sara Benci, nello studio di Milano, i tifosi hanno lanciato quel coro. E in quel momento, la conduttrice ha pronunciato la frase: «Grazie ad Angelo Mangiante, mi stavo gustando un po’ i cori». Una frase che ha fatto sollevare un polverone.

Sara Benci e la frase sui cori dei tifosi romanisti

Perché oltre ai tifosi che si sono riversati sui social per protestare contro la giornalista, è intervenuto anche il club del Presidente ClaudioLotito, con una dura nota stampa in cui – si riconosce l’impossibilità di intervenire in diretta in caso di eventi “spiacevoli” come un coro intonato dai tifosi – si cita anche il nome di Sara Benci: «Può succedere che, durante una diretta televisiva, finisca in onda un coro offensivo come quello riservato da alcuni tifosi romanisti alla Lazio durante la presentazione di Dybala. Non può invece succedere che a quel coro si dia evidenza con ironie da studio del tutto inappropriate. Ci aspettiamo da Sky e dalla diretta interessata, Sara Benci, le scuse ai tifosi della Lazio: se proprio non si riesce ad essere imparziali, come dimostrano diversi episodi negli anni, si può e si deve almeno avere rispetto per i tifosi e gli abbonati biancocelesti».

La conduttrice, dunque, viene accusata di aver pronunciato una frase ironica su quei cori. Subito dopo aver mandato in onda quei cori contro la Lazio da parte dei tifosi della Roma. E il club biancoceleste ha proprio voluto sottolineare questo susseguirsi di eventi, prendendo di mira proprio la giornalista. La stessa Sara Benci è intervenuta sui social per spiegare l’accaduto: «Dallo studio di Sky Sport 24, durante la diretta, non ho sentito i cori contro la Lazio. Chi conosce le dinamiche di un collegamento televisivo da un luogo così affollato e rumoroso non avrà difficoltà a credere che poco o nulla dei cori in sottofondo è percepibile dallo studio, in più ci sono i ritardi dovuti alla propagazione del segnale audio che rendono comunque complicata l’interazione. Il mio commento al rientro era quindi del tutto indipendente dagli ultimi secondi di audio arrivati al pubblico, ma era solo riferito a quelli ascoltati e raccontati fino a quel momento, con la grande partecipazione di pubblico e l’entusiasmo dei tifosi per il nuovo acquisto, Dybala». Il tutto con le scuse del caso a quei tifosi che si sono sentiti toccati e offesi da quella frase.

La linea del direttore di Sky Sport

E dopo le polemiche e il comunicato della Lazio, è intervenuto anche il direttore responsabili di Sky Sport: «Quello che non deve succedere è che vada in onda un coro volgare o offensivo, contro chiunque. È successo per errore e me ne scuso, con i tifosi della Lazio e con tutti i nostri abbonati. Quello che può invece succedere è che una giornalista faccia un commento, di certo non riferito a quel coro, che non aveva evidentemente sentito. Un fraintendimento facile da chiarire, magari senza esporre le persone alla gogna e agli insulti social, e senza scendere in basso. Cosa che a Sky Sport non intendiamo fare ne ora, ne in futuro».