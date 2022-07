Il corto circuito social e giornalistico che ha fatto credere a tutti che Rafael Fernandes fosse l’acquisto del Tolosa

Un mix letale che ha unito una tragicomica rincorsa giornalistica alla ricerca della notizia in grado di creare una grande attenzione mediatica, il calciomercato, una foto alla stadio e un caso di omonimia. Ci troviamo in Francia, a Tolosa. E lì, per alcune ore – cinque, per l’esattezza – il giovane Rafael Fernandes è “eletto” dai social come un nuovo giocatore del TFC, club che milita nella Ligue 1, il massimo campionato di calcio transalpino. La non-notizia è nata da uno scatto pubblicato da un ragazzo sui social, dando vita a un carrozzone comico cavalcato dalla stampa specializzata francese.

A raccontare quel che è accaduto è stato lo stesso Rafael Fernandes con un lungo thread pubblicato sul suo profilo Twitter dall’emblematico titolo: «Come ho firmato con il Tolosa per 5 ore, senza farlo a posta».

[THREAD] Comment j’ai signé au @ToulouseFC pendant 5h sans faire exprès — Lukahovic (@lucas_frzz) July 25, 2022

Tutto nasce da una vacanza in quel di Tolosa. Il giovane, in compagnia di alcuni suoi amici, decidono di acquistare una maglia della squadra francese e durante una visita allo Stadium de Toulouse, lo stesso ragazzo posa indossando quella maglia all’interno dell’impianto. Non solo sugli spalti, ma anche negli spogliatoi e in altri spazi interni.

Au moment où on part ducoup y’a un mec qui faisait des travaux ou on sait pas trop quoi qui nous dit que si on fait pas de mal on peut faire un mini tour du stade. Donc on est comme des fous on prend nos meilleurs photos de fou tah les annonces de signature (@EstebanBazGarc2) pic.twitter.com/zEuRLYL25M — Lukahovic (@lucas_frzz) July 25, 2022

Ed è lì che si è innescato il cortocircuito che ha coinvolto anche i media, soprattutto quelli specializzati sui temi calcistici e di calciomercato in quel di Tolosa.

Rafael Fernandes, il nuovo acquisto del Tolosa (per i social)

Foto e omonimia. Perché il giovane protagonista (anche oltre le proprie responsabilità, anche se poi – insieme ai suoi amici – ha giocato e non poco su questo fraintendimento) di questa vicenda ha lo stesso nome di un giovanissimo e talentuoso calciatore delle giovanili del Paris Saint-Germain.

Il cortocircuito è servito. Molti portali giornalistici dedicati proprio al Tolosa e ai suoi tifosi ci sono cascati con tutte le scarpe. Poi, cinque ore dopo, è stata RMC a smentire il tutto restituendo ai lettori la verità: quel Rafael Fernandes non è il giovane calciatore del PSG e, soprattutto, non è un nuovo acquisto del Tolosa.