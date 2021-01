La pace degli ascolti: così la Serie A cede al fascino di Sanremo

Perché Sanremo è Sanremo. La portata del Festival della canzone italiana fa cambiare i piani anche al multi-miliardario mondo del pallone italiano. La Lega di Serie A, infatti, non ha ancora stabilito gli orari per il turno infrasettimanale che si disputerà proprio in concomitanza con la tanto amara kermesse canora. La giornata numero 25 del massimo campionato, infatti, non ha ancora i suoi orari (mentre quelle precedenti e le quattro successive sono già state definite, anche con la spartizione tra Ky e Dazn delle dirette in base ai diritti audio-vivisi acquistati). Sanremo e Serie A, una pace per non togliersi ascolti a vicenda.

La Serie A ha comunicato gli orari fino alla decima giornata del girone di ritorno. Tutti, tranne la 25^ con le 20 squadre del massimo campionato che scenderanno in campo il 2, il 3 e il 4 marzo. Si tratta delle prime tre serate del Festival di Sanremo. Come noto, durante i turni infrasettimanali le compagini sono impegnate in notturna (fatta eccezione per alcune gare disputate nel tardo pomeriggio). Ma ora, per evitare una sovrapposizione che potrebbe danneggiare gli ascolti (in primis quelli dell’Ariston) si sta pensando a un leggero anticipo nel calendario ancora incompleto.

Sanremo e Serie A, orari modificati per seguire gli ascolti

Definiti gli anticipi (Juventus-Spezia e Lazio-Torino martedì 2 marzo) e il posticipo (Parma-Inter, giovedì 4 marzo), mancano ancora tutti gli orari di gara. Gli slot, infatti, sono ancora incompleti per tutte le tre date, mentre per tutte le altre giornate (dalla 17^ di andata alla 10^ di ritorno) sono state già tutte definite. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Lega di A starebbe pensando di anticipare tutte le gare alle 19, per evitare la sovrapposizione.

Ibra libero

Una mossa che consentirebbe anche a Zlatan Ibrahimovic di onorare il suo impegno come ospite speciale per tutte le serate del Festival, direttamente dal Teatro Ariston.

Sanremo e Serie A erano due mondi che non si erano mai accavallati prima (almeno non in tempi recenti). Ora si cerca l’equilibrio. Sugli ascolti.

(immagine di copertina: IPP/Andrea Oldani Sanremo 07/02/2020 70 Festival della canzone italiana – Quarta serata – Nella foto Morgan Parla con Rosario Fiorello dopo l’interuzione della Canzone e l’abbandono dal palco di Bugo)