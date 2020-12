Sanremo perde il suo meme

Dov’è Morgan? Il tormentone dello scorso Festival della Canzone italiana inverte i fattori, ma il risultato non cambia. L’ex cantante dei Bluvertigo non è stato inserito nella lista dei 26 big in gara sul palco dell’Ariston. Dopo il successo – fuori dalla musica – per quanto accaduto con Bugo lo scorso anno, Amadeus ha deciso di rinunciare al meme vivente e istantaneo che un’altra partecipazione di Marco Castoldi. E così Morgan escluso da Sanremo 2021 diventa una notizia superiore all’attesa dell’elenco dei big che si contenderanno il prossimo Festival della canzone italiana.

A rivelare la notizia è stato lo stesso Morgan attraverso il suo profilo Instagram.

«All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo, che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o ‘la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per ‘scelta artistica’, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico».

Morgan escluso da Sanremo, non l’ha presa benissimo

Insomma, Morgan escluso da Sanremo non l’ha presa benissimo. Anzi. Il suo post Instagram è al veleno contro questa decisione. Eppure, è bene ricordarlo, quanto accaduto lo scorso anno con Bugo – con cui cantava e si esibiva in duetto prima della lite in diretta – aveva attirato una grande attenzione mediatica, sollevando anche gli ascolti del Festival. Ma, come insegna Paganini, anche Morgan non ripete. Ma non per colpa sua.