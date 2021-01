Il tweet di capodanno della Serie A senza la Lazio

Un tweet di auguri della Serie A senza la Lazio. Nella card preparata dall’account social della Lega Serie A per dare il benvenuto al 2021 alle squadre di club che militano nel massimo campionato, comparivano soltanto 19 calciatori su 20, in rappresentanza di ogni formazione. 19 su 20, appunto, perché mancava il calciatore della Lazio. Ovviamente, nelle prime ore della giornata del 1° gennaio c’è stata una passeggiata su un filo sottile, tra l’incidente diplomatico e l’ironia.

Serie A senza la Lazio, la mattinata di fuoco della Lega

È stato un primo dell’anno difficile per la squadra sociale della Lega Serie A: i tifosi della Lazio hanno accusato i responsabili della comunicazione di essere tifosi della Roma, i supporter giallorossi, invece, non hanno risparmiato battute all’indirizzo degli storici rivali sportivi. Alla fine, il tweet è stato rimosso e prontamente sostituito.

— Lega Serie A (@SerieA) January 1, 2021

Ma la Lega Serie A non ha affatto nascosto l’errore, anzi: alla fine, ha commentato la nuova card – sulla quale compariva finalmente Ciro Immobile in rappresentanza dei calciatori biancocelesti – con la frase: «Adesso ci siamo tutti». Come in una vecchia foto di famiglia, insomma, in cui la zia si lamenta per non essere stata inclusa nel ritratto. Alla fine, per accontentarla, si fa un altro scatto. O – come in questo caso – si usa Photoshop per la piccola aggiunta.