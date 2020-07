Salvini dice che Zaia fa bene a essere rigoroso contro chi non rispetta le norme anti-contagio

Da una parte quegli assembramenti e quell’esigenza di mostrarsi senza mascherina nei selfie che si fa con la gente. Dall’altra l’esaltazione del modello Zaia che chiede ancora maggior rigore nel rispetto delle regole – arrivando a chiedere il trattamento sanitario obbligatorio per chi, da contagiato, rifiuta il ricovero, come nel caso di Pojana Maggiore nel Vicentino – per prevenire nuovi contagi e nuovi focolai. Questi due pensieri e gesti, diametralmente opposti tra loro, arrivano da una sola voce: quella di Matteo Salvini.

Come riporta AdnKronos, questa mattina Matteo Salvini – reduce dalla manifestazione del centrodestra in piazza del Popolo a Roma – si è fermato per qualche istante davanti a un gazebo della Lega a Milano. Uno dei tanti tavoli, diffusi per tutta Italia, per il tesseramento nel Carroccio e la firma delle petizioni per chiedere le dimissioni di Giuseppe Conte, la caduta del governo e il ritorno alle urne. E proprio lì ha risposto alle domandi di alcuni suoi sostenitori. Uno, in particolare, gli ha chiesto un pensiero sulle ultime parole di Luca Zaia.

Salvini dice che Zaia fa bene a essere rigoroso

Nello specifico, gli è stato chiesto cosa pensasse della dura presa di posizione del governatore del Veneto dopo il caso del nuovo focolaio a Pojana Maggiore e le parole sul comportamento da prendere quando ci si trova di fronte a una persona che rifiuta il ricovero nonostante la positività alla Covid. E Salvini ha detto: «Fa bene a essere rigoroso». Prima di tornare a ripetere: «Io ritengo che prima si torna a una normalità in sicurezza meglio è».

Il ritorno alla normalità secondo il leghista

Ma il ritorno alla normalità è condizionato da quel che fanno i cittadini. Il manager veneto, ora in terapia intensiva, ha commesso un errore nel non accettare il ricovero. Ma in giro per l’Italia tantissime persone continuano a riunirsi in assembramenti, anche senza mascherina, per farsi una foto. E, alcune volte nelle occasioni pubbliche, anche lo stesso Salvini è protagonista di gesti simili.

