Salvini come fosse Antani, non riesce a dire che condanna la frase di Pagano

Chi si aspettava una dura presa di posizione di Matteo Salvini su Pagano, il deputato della Lega che oggi alla Camera ha definito Silvia Romano una ‘neo-terrorista’, rimarrà deluso. Nelle sue 135 parole consegnate alla pagina dei social, il segretario del Carroccio non cita mai il suo Parlamentare, ma si limita a esprimere bei pensieri sulla libertà. Insomma, un giro di parole che – seppur molto razionali e che invitano a una maggior razionalità – non hanno il sapore della critica pubblica dopo quella dichiarazione che ha già fatto molto rumore.

Come detto, Matteo Salvini non cita mai Alessandro Pagano. Si limita a dire di lasciar stare Silvia Romano, ad augurarle una lunga vita. Ovviamente questo discorso diventa secondario dato che le prime frasi del suo post sono l’ennesimo attacco al governo per l’accoglienza riservata alla giovane cooperante dal governo al suo rientro all’aeroporto di Ciampino.

Salvini su Pagano non dice nulla

Un bel giro di parole in cui si dice nulla, pur tentando di dire molto: «Lasciamo stare Silvia, cui auguro vita lunga e felice, e guardiamo al vero nemico, al vero pericolo per i nostri figli, per l’Italia, per il mondo, per la Libertà: l’Islam fanatico, integralista, violento, assassino. Nessuno spazio, nessuna tolleranza, nessuna pubblicità o sostegno a questi delinquenti che nel nome del loro Dio portano morte, buio e paura in tutto il mondo. Mai più cedimenti ai terroristi, mai più riscatti, mai più silenzi. Viva la Libertà».

Nessuna condanna

Eppure, Salvini su Pagano non dice nulla. Non lo cita mai, non lo redarguisce. E non per privacy. Qualche tempo fa, infatti, ha dichiarato che lui condivide tutto sui social perché vuole essere un esempio di trasparenza. Ma oggi la condanna al suo parlamentare per quella folle frase pronunciata in Parlamento non è arrivata.

