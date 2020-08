Salvini invita un adolescente sul palco dicendogli di togliere la mascherina, ma lui si rifiuta | VIDEO

Ha sempre detto di non utilizzare minori per la sua propaganda (venendo sempre smentito da quel che condivide sui social). Ora però, si aggiunge un nuovo tassello. Ieri sera a Cervia (in provincia di Ravenna) Matteo Salvini stava partecipando alla festa della Lega. Mentre si trovava sul palco, ha invitato un ragazzo adolescente al suo fianco per parlare di scuola e dei banchi con le rotelle. Prima di farlo parlare, però, ha chiesto al giovane di togliersi la mascherina. Ma lui si è rifiutato. La storia Salvini ragazzo mascherina si conclude con un invito del leghista ad andare al Papeete con lui.

LEGGI ANCHE > La doppietta del leghista Morelli: due bufale social in poco più di 24 ore

Durante il suo comizio da Cervia, il segretario del Carroccio ha invitato un giovanissimo ragazzo a salire sul palco con lui. Prima di dargli il microfono, però, Matteo Salvini gli dice di togliersi la mascherina. L’adolescente si rifiuta dicendo che ama molto quel dispositivo perché ha i colori della sua Regione, il Veneto.

Salvini ragazzo mascherina, il video da Cervia

Il giovane viene interrogato sui banchi con le rotelle che definisce un’assurdità, provocando una fragorosa risata da parte di Matteo Salvini. Poi, prima di farlo scendere dal palco, Salvini dice all’adolescente: «Andiamo al Villa Papeete dopo?». Anche in questo caso facendo scoppiare un grande coro di approvazione tra i sostenitori accorsi a Cervia per ascoltare il suo comizio.

I giovani secondo Salvini

Ma la vicenda Salvini ragazzo mascherina a Cervia si conclude con il classico riferimento nei confronti di chi lo contesta: «Ti voglio bene, non abbiamo solo una gioventù che si ammazza di canne». Immaginiamo che, da grande frequentatore quale lui è, sulla spiaggia di Milano Marittima non ci sia alcun giovane che fumi erba e cannabis.

(foto di copertina e video da Rep TV)