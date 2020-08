La doppietta del leghista Morelli: due bufale social in poco più di 24 ore

Come si alimenta la propaganda leghista? A suon di bufale. Protagonista, ancora una volta, il deputato della Lega Alessandro Morelli che, in meno di 24 ore, si è dimostrato più bomber di Ciro Immobile. In questo lasso di tempo, infatti, è riuscito a condividere sulla sua bacheca Facebook due clamorose bufale che hanno dato il via alla solita gogna mediatica. La prima riguarda il sindaco di Bergamo Giorgio Gori; la seconda è una libera e forzata interpretazione in cui si prende in giro Giuseppe Conte che suona i tamburi. Peccato che il Presidente del Consiglio stesse partecipando a un evento per i disabili (sì, quelli che la Lega dice di difendere).

Partiamo da Giuseppe Conte. Ecco cosa ha condivido Alessandro Morelli su Facebook.

«L’Italia affonda e loro suonano il tamburo» si legge nel testo che accompagna il video brandizzato da Alessandro Morelli. Ma si trattava di un’iniziativa di inclusione dei disabili fuori da Montecitorio a cui hanno partecipato Giuseppe Conte, Roberto Fico e i ministri Bellanova e Gualtieri. Insomma, un evento che serve a risvegliare le coscienze su un tema spesso dimenticato. Anzi, era proprio la Lega ad aver accusato l’Esecutivo di non aver aiutato i disabili in questa fase di emergenza.

Alessandro Morelli e la doppia bufala in 24 ore

Insomma, indelicatezza per fare propaganda e generare una gogna mediatica priva di senso che ha dato il via libera alla solita sagra di beceri commenti. Ma un gol sono in grado di farlo tutti. Una doppietta, invece, è un risultato che solo i veri bomber sono in grado di raggiungere. Così, dando retta all’adagio che in rete c’è solo la verità, il leghista Morelli fa il bis pubblicando questa immagine.

Ovviamente si tratta di una bufala. L’immagine è reale, ma come spiegato – ancor prima della condivisione di Alessandro Morelli – da FactaNews, quella foto è tutt’altro che recente. L’immagine, infatti, è stata scattata ad agosto del 2014 e pubblicata su Vanity Fair. All’epoca Giorgio Gori non era sindaco di Bergamo, carica che ottenne nel 2014. Questa è la classe politica nostrana leghista: fidarsi della Savana per i clic e non rettificare mai le bufale che si condividono. Morelli è l’espressione di tutto ciò. Ah, ricordiamo che lui è anche giornalista.