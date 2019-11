Salvini trasforma la conferenza stampa in un comizio e litiga con un giornalista | VIDEO

Quest’oggi Matteo Salvini è andato in Campania per celebrare l’ingresso nella «grande famiglia della Lega» del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo e del sindaco di Positano Michele De Lucia. Per l’occasione è stata indetta una conferenza stampa che, come spesso capita, si è trasformata in un vero e proprio comizio elettorale. E questo fatto ha provocato irritazione in uno dei giornalisti presenti in sala che ha chiesto al leader del Carroccio di poter porre alcune domande. E da lì Salvini litiga con lui e il pubblico in quella stanza – perché non c’erano solamente giornalisti – invitano il senatore a cacciare il cronista.

LEGGI ANCHE > Salvini e l’incontro con Parnasi: «Io ceno con tante persone»

Il video è stato pubblicato proprio sulla pagina Facebook del segretario della Lega che ha trasmesso, in diretta, quella conferenza stampa. Il tutto è visibile intorno al minuto 15 del filmato online, dopo che Matteo Salvini aveva detto che tra le persone da mandare a casa in questo momento c’è anche il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio.

Salvini litiga con un giornalista a Sorrento

Il cronista, di cui non si conosce l’identità e che non viene mai inquadrato dal team della comunicazione del leader della Lega, prova a chiedere a Matteo Salvini perché, allora, abbia deciso di governare per 15 mesi con lo stesso Luigi Di Maio. Il senatore lo blocca dicendo che stava parlando lui e che la buona educazione vuole che non si interrompano i discorsi altrui. In realtà, però, quella che doveva essere una conferenza stampa, è subito diventato un comizio elettorale. Quindi il giornalista protesta e Salvini litiga con lui.

Il pubblico durante la conferenza stampa

E mentre va avanti questa discussione, con il giornalista che continua a interrompere Salvini chiedendo che ci sia la possibilità di fare domande e ottenere risposte, il pubblico in sala (forse membri dello staff della Lega, perché una conferenza stampa è riservata ai soli cronisti accreditati) chiede la cacciata dell’uomo.

(foto di copertina: da video sul profilo Facebook di Matteo Salvini)